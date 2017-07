Une remontée historique des Seattle Sounders

1

27 minutes. 4 goals. 1 night to remember. Relive the #SEAvDC highlights here. pic.twitter.com/wIcs76zToB — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) 20 juillet 2017

Si la victoire de Seattle cette nuit face à DC United n'a rien d'un exploit sur le papier, - lessont sixièmes de conférence ouest et DC est dernier à l'est -, elle a pourtant donné lieu à un événement historique. Pour la première fois en 4916 matchs de MLS, une équipe menée 3-0 à réussi l'impossible : gagner 4-3.Menés 3-0 à la cinquantième minute de jeu sur leur pelouse du CenturyLink Field, les Seattle Sounders ont inversé la tendance en inscrivant quatre buts en vingt-sept minutes : 51, 62, 74et 78. Efficace. Le tout avec quelques perles, notamment le centre sur le deuxième but, et la reprise impossible du troisième.Une remontada quelques jours après l'atterrissage du PSG à Miami, coïncidence ?