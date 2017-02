Une prime de 5000 livres pour les joueurs de Lincoln

0

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ils sont les héros du football amateur.Ce week-end, le club de Lincoln United est devenu le premier club amateur à atteindre les quarts de finale de la FA Cup depuis QPR... il y a 103 ans. Vainqueurs de Burnley , club de Premier League, les joueurs de Lincoln United, leader de cinquième division, vont toucher une prime de victoire de 5000 livres. Énorme pour des joueurs amateurs. Même le club ne semblait pas préparé, puisque aucun bonus n'était prévu au-delà du troisième tour.Pour leur victoire face à Oldham au deuxième tour, ils avaient touché 500 livres de prime. Aujourd'hui, le club est en mesure d'être bien plus généreux grâce aux divers droits TV etreçus pour leur parcours (au total, Lincoln a gagné près de deux millions) et la prime pour la victoire de ce week-end est même plus élevée que le salaire mensuel des joueurs.Jackpot.