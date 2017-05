Une photo de Lavezzi ne passe pas en Chine

Des fans de l'Hebei CF furieux demandent le départ de Lavezzi pour cette photo officielle en mode "yeux bridés" et critiquent le club. pic.twitter.com/7ahyVdCfES — Johann Crochet (@johanncrochet) 14 mai 2017

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Peut-on rire de tout ?En tout cas pas avec tout le monde. C'est ce qu'a appris Ezequiel Lavezzi à ses dépens ce week-end. Si le public parisien pouvait ricaner de ses blagues sur le nez de Zlatan , l'auditoire asiatique n'a pas du tout apprécié le dernier sketch d'. L'attaquant de Heibei China Fortuna est accusé de racisme par de nombreux Chinois, suite à une photo publicitaire où il pose en mimant les yeux bridés avec ses doigts. Sur le réseau social Weibo, beaucoup demandent le départ de l'Argentin.Son club a du venir à sa rescousse, en publiant un communiqué pour éviter la crise diplomatique. «» . Sa défense plaide que cette publicité avait pour but d'être «» et «» .Débrider ses grimaces et brider son humour, on était à deux doigts d'une intégration réussie.