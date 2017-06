Une pétition pour supprimer le nouveau blason de Nîmes

Notre projet est de redonner au Nîmes Olympique sa place parmi l'élite du football français. pic.twitter.com/jZnJTYgcKb — Nîmes Olympique (@nimesolympique) 14 juin 2017

Les supporters nîmois ont décidé de faire porter leur voix.Après une saison plutôt réussie en Ligue 2, le Nîmes Olympique a changé de logo cet été. Le club a en effet présenté mercredi dernier un nouveau blason qui «Beaucoup de blabla pour dire qu'ils ont laissé qu'une tête du croco avec un ballon dans la gueule entourée de lauriers au lieu du reptile complet comme c'était le cas avant. Le design n'a en tout cas pas plu à une bonne partie de supporters du club qui dénoncent «» et un «» . Ce qui ne leur plaît pas, c'est surtout de ne pas avoir été consultés par le club. Une pétition a même été mise en ligne pour conserver le logo historique et rassemble plus de 1300 signataires. Un groupe de supporters, le GN 91, a aussi envoyé une lettre à Rani Assaf, le président nîmois, pour dénoncer le nouveau blason.