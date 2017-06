Une partie des recettes du Community Shield 2017 sera versée aux sinistrés de l'incendie de la tour Grenfell

FL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un beau geste.Le 6 août prochain se tiendra le 95Community Shield, le traditionnel match entre le vainqueur de la Premier League et celui de la Cup. En l'occurence, cette année, il met aux prises Chelsea et Arsenal . Et la fédération anglaise a prévu à cette occasion de récolter un million 250 mille livres (environ 1,4 million d'euros) en faveur des sinistrés de l'incendie de la tour Grenfell.Depuis le 14 juin dernier, au moins 79 personnes sont présumées décédées à la suite d'un incendie - parti d'un réfrigérateur - qui a ravagé un immeuble de logements sociaux de 24 étages situé à North Kensington, un quartier de l'ouest londonien.