Une parade complètement folle en D3 anglaise

Ben Amos has just made the save of the season. Nothing is beating this. Incredible. pic.twitter.com/Js6hDMr0Eq — David Preece (@davidpreece12) 13 mai 2018

On connaissait la passe aveugle, dont Ronaldinho était notamment friand. Voici désormais l'arrêt à l'aveugle.Si Charlton s'est incliné en demi-finale de barrages d'accession à la Championship, la deuxième division anglaise, son portier a probablement réalisé l'un des arrêts les plus dingues de la saison face à Shrewsbury. Dans le temps additionnel, sur une dernière contre-attaque, l'équipe locale se retrouve en situation idéale pour clore définitivement cette double confrontation. D'abord pris par la belle feinte de frappe de l'attaquant de Shrewsbury, Ben Amos, le gardien des, se relève rapidement, et dans un élan de folie, tente une parade alors qu'il est dos à son adversaire. Parade qu'il réussit, bien aidé finalement par son poteau.Charlton restera donc en League One l'année prochaine. Mais Ben Amos, lui, a de quoi garnir un peu plus son CV, s'il souhaite trouver mieux cet été.