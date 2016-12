Une offre du PSG pour Coutinho ?

1

Et si la diaspora brésilienne du PSG s'agrandissait ? Philippe Coutinho pourrait venir garnir l'effectif parisien. C'est du moins ce qu'affirme le. Selon le quotidien britannique, après avoir déjà tenté sa chance l'été dernier, le club de la capitale, toujours très intéressé par le milieu de terrain, s'apprêterait à transmettre une offre d'environ 47 millions d'euros à Liverpool . Premier hic et non des moindres pour Paris, lesne seraient pas disposés à laisser partir leur prodige avant cet été. Second hic, le Bayern et Barcelone sont aussi sur les rangs.À Paris de se montrer beau, fort et attirant.