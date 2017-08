Une offre du Lokomotiv pour Sala

NG

Des canaris migrateurs ?Après les départs d' Amine Harit , et plus récemment de Guillaume Gillet Nantes pourrait perdre un nouvel oiseau rare. Selon les informations de, une offre d'environ sept millions d'euros émanant du Lokomotiv Moscou vient de parvenir au FC Nantes pour Emiliano Sala . Le club russe aimerait s'attacher les services du buteur nantais qui a planté douze pions en championnat la saison dernière. Une opération qui provoquerait à coup sûr la colère des supporters du FCN . Ces derniers n'ont pour le moment vu arriver aucun élément offensif pour renforcer leur équipe.En marge de cette information, le quotidien français faisait également état de contacts entre le FC Nantes et Arsenal au sujet de Jeff Reine-Adélaïde. L'ancien Lensois bénéficie d'un temps de jeu réduit depuis sont arrivée à Londres en 2015. Il aurait été proposé à Nantes sous la forme d'un prêt, une perspective qui serait vue d'un bon oeil par Waldemar Kita Heureusement pour les Nantais, ils ont un faiseur de miracles sur le banc.