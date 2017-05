Une nuit à Dortmund

Grâce à l'accueil chaleureux des habitants de Dortmund, certains supporters monégasques ont pu dormir sur place mardi soir, après le report du match. De beaux souvenirs, et un nouveau lien créé entre les deux publics.

#Bedforawayfans

Par Kevin Charnay

» Quand Adrien Thomas, supporter de l'AS Monaco , erre devant le Signal Iduna Park aux alentours de 21h30 mardi soir, ses trois potes et lui commencent à cogiter. Autour d'eux, ils sont des centaines à se poser la même question : comment fait-on pour dormir maintenant ? «» , raconte le supporter. Adrien, quant à lui, ne s'éternise pas devant le stade. Il commence à marcher avec ses camarades et sort son téléphone pour checker Twitter. La bonne solution.Quelques heures plus tôt, devant l'hôtel des joueurs du Borussia Dortmund , à dix kilomètres de là, plusieurs bombes avaient explosé à proximité du bus. La secousse provoque le fracas des vitres blindées, blesse Marc Bartra au bras, qui file à l'hôpital et fait peur à tout le monde. Pendant ce temps-là, Adrien Thomas suit le cortège qui part d'un café de Dortmund pour l'amener au stade. Une fois face au mur jaune, les supporters monégasques commencent à se chauffer pour une affiche pleine de promesses : leur équipe à l'attaque flamboyante et à la saison quasiment parfaite face à une formation tout aussi spectaculaire, en quart de finale de Ligue des champions. Mais aux alentours de 20h, le flou s'empare des tribunes. «» , explique Adrien.Puis, sur les écrans géants, le Borussia annonce officiellement qu'un incident est survenu au départ du bus des joueurs de Dortmund . Le match est retardé. Puis annulé. Sans trop réfléchir, pour montrer son soutien au public allemand, les Monégasques entonnent «» . Chant auquel le mur jaune répond par de francs et longs applaudissements. Les écrans qui servent désormais de repère, précisent qu'il faut patienter encore une heure dans le stade avant de pouvoir sortir, le temps de s'organiser. Une fois les 60 minutes d'attente écoulées, le stade se vide dans un calme aussi surprenant que rassurant. «» , raconte Adrien.Voilà maintenant Adrien et ses trois acolytes qui déambulent dans les rues de Dortmund en cherchant une solution pour passer la nuit. Sur Twitter, le club allemand lance le hashtag #bedforawayfans (un lit pour les supporters en déplacement), sur lequel des habitants de la ville peuvent proposer un toit le temps d'une nuit aux Monégasques. Adrien y poste un tweet et reçoit instantanément énormément de réponses. «» , s'étonne encore Adrien. Le supporter et ses amis se retrouvent chez un fan du Borussia, resté à la maison ce soir-là avec sa femme et son bébé, scrutant les réseaux sociaux pour se tenir au courant de l'ambiance au Signal Iduna Park.» , continue Adrien, le sourire aux lèvres. Aujourd'hui, après un gros petit déjeuner en famille, quelques photos souvenirs et mille remerciements, Adrien et ses amis sont repartis en ville, bien décidés à enfin vivre ce match qu'il voulait tant voir. «» , conclut-il. Pressés d'y être.