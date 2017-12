Une nouvelle franchise de MLS à Nashville

69

JB

À Nashville, on rencontre des musiciens, mais on rencontrera bientôt également des joueurs de foot.En effet, la capitale du Tennessee sera la prochaine ville à accueillir une équipe de Major League Soccer, a-t-on appris mercredi.Le championnat, qui comptera dans les années à venir 23 équipes, va voir arriver quatre nouvelles formations, dont également le Miami de David Beckham . À Nashville, un stade de 27 500 places est prévu, et devrait sortir de terre d'ici 2021.Un championnat qui réunit Chris Mavinga , Michael Ciani et Romain Alessandrini, ça fait forcément rêver.