Une nouvelle formule de tirs aux buts testés lors de l'Euro U17 féminin

Le début d'une révolution ?Ce lundi, l'UEFA a annoncé l'expérimentation d'une nouvelle méthode de tirs aux buts, censée être plus égalitaire, lors de l'Euro U17 féminin qui commence ce mardi en République Tchèque. L'idée est simple : en cas de séance de tirs aux buts, l'ordre des tireurs ne sera plus le même. Fini le chacun son tour classique, un tireur de l'équipe B tire après un tireur de l'équipe A et ainsi de suite (ABAB). Désormais, à l'instar des services lors d'un tie-break au tennis, ce sera d'abord un tireur de l'équipe A puis deux tireurs de l'équipe B, deux tireurs de l'équipe A (ABBA) etc...L'expérimentation de ce système, autorisé par l'International Board, le garant des lois du jeu, ne commencera pas avant les demi-finales de la compétition. L'objectif est de tenter de réduire l'avantage, notamment psychologique, de l'équipe qui tire en premier. Selon plusieurs études, elle gagnerait dans 60% des cas. Pour être efficace, le test devra se définir dans la durée. La nouvelle formule sera aussi essayée lors de l'Euro U17 masculin qui débute le 3 mai en Croatie et lors de l'Euro féminin aux Pays-Bas cet été.Selon nos informations, Lyon souhaiterait également tester une nouvelle méthode, faire tirer tous les tirs au but d'une séance par Alexandre Lacazette