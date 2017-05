Une murale hommage à Cruyff inaugurée à Amsterdam

0

Dreams come true! Thanks to all and each one of our big team in Amsterdam and Brazil. A project with @akzonobel and @johancruyfffoundation #cruyff#johancruyff #pauloconsentino #ajaxamsterdam #amsterdam#mural #art #humancities #holland Une publication partagée par paulo consentino 🇧🇷 (@pauloconsentino) le 9 Mai 2017 à 15h18 PDT

TP

Éternel.Amsterdam a rendu un nouvel hommage à Johan Cruyff un peu plus d'un an après sa mort le 24 mars 2016 . Il est désormais représenté sur une murale de neuf mètres de haut pour trois de largeur, à deux pas du stade de Meer, l'enceinte historique de l' Ajax Amsterdam où il a passé son enfance et disputé ses premières années professionnelles sous le maillot rouge et blanc.La famille du mythique numéro 14 était présente, ce mardi, à l'inauguration de l'oeuvre. Sa femme Danny , émue, a notamment pris la parole pour évoquer la beauté de l'oeuvre. Son auteur est Paulo Consentino, un célèbre artiste brésilien, spécialisé dans les murales de ce genre.Vive Johan 1er.