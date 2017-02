Une manif pour que Sánchez quitte Arsenal

0

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

. » Un desqu'on peut voir sur l'événement Facebook créé après la déroute desmercredi soir à Munich.Seul buteur des Londoniens face au Bayern Alexis n'a rien pu faire d'autre qu'assister à l' humiliation de son équipe . Et ses compatriotes chiliens en ont marre. Pour eux, Alexis mérite mieux que cela, et ils ont donc décidé d'organiser une manifestation le 1mars prochain dans les rues de Santiago, la capitale chilienne.Sur la description de l'événement, on peut lire : «Jusqu'ici, l'événement compte 5100 participants et 6800 intéressés.On sait bien comment ça va lesFacebook : 5100 participants au départ, mais, finalement, on se retrouve à 10.