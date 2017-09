Une ligne d'appel pour les arbitres agressés

14

Souvent conspués, insultés, voire physiquement agressés, les hommes en noir en voient souvent de toutes les couleurs dans les rencontres de football amateur.Pour les accompagner dans ces épreuves parfois difficile, unegérée par l'associationa été lancée ce samedi matin. Chaque arbitre qui se sent agressé pendant une rencontre peut appeler ce numéro – la ligne est disponible jusque minuit en semaine et 22h le weekend – et parler à un arbitre expérimenté qui les écoutera et les aidera à se calmer. La personne au bout du fil demandera également s'ils ont besoin d'une intervention médicale ou s'ils veulent que la police soit mise au courant de l'incident.L'idée de cette hotline a germé à la suite de la grève des arbitres amateurs en mars dernier, initiée par Ryan Hampson, qui avait rassemblé près de 2000 hommes au sifflet. «» , a promis Martin Cassidy, président deUn petit pas pour l'homme, un grand pas pour le monde des arbitres.