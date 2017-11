Une joueuse de Reading marque dès le coup d'envoi contre Arsenal

#Angleterre - Probablement le but le plus improbable jamais marqué dans un match de Football @fara_williams47 (Reading) pic.twitter.com/Ce8hlfL4dc — Cœurs de Foot (@coeursdefoot) 5 novembre 2017

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Fara Williams n'avait pas de temps à perdre.Face à son ancien club Arsenal ce week-end, la joueuse la plus capée de l'équipe d' Angleterre a éclaboussé de sa classe le match de championnat. Désormais à Reading, et alors que son équipe venait d'encaisser le but de l'égalisation, Williams n'y est pas allée par quatre chemins pour redonner un but d'avance auxDès l'engagement, elle choisit d'envoyer un missile téléguidé qui surprend la gardienne londonienne, visiblement pas encore remise de l'égalisation de son équipe.Une victoire qui permet à Williams et Reading de dépasser à la différence de buts Arsenal et de s'emparer de la 3place.À croire que la 4est quelque chose qui fait partie de l'ADN des