Une incroyable Juve renverse l'Inter

À deux doigts de tout perdre, la Juventus est revenue de nulle part à San Siro (2-3). Son succès, elle l'a arraché dans les dernières minutes d'un match qu'elle perdait encore à quelques secondes du temps additionnel, et qu'elle a failli laisser filer. Alors qu'elle évoluait pourtant en supériorité numérique depuis près de 80 minutes.

La Vieille Dame est éternelle... et immortelle

Inter (4-2-3-1) : Handanovič - Cancelo, Škriniar, Miranda, D’Ambrosio - Brozović, Vecino - Candreva, Rafinha, Perišić - Icardi. Entraîneur : Luciano Spalletti.



Juventus (4-3-3) : Buffon - Cuadrado, Barzagli, Rugani, Alex Sandro - Khedira, Pjanić, Matuidi - Douglas Costa, Higuaín, Mandžukić. Entraîneur : Massimiliano Allegri.

» , «» ... De simples slogans, mais qui sont beaucoup plus que cela pour la Juventus . La Vieille Dame n’a pas besoin de «» , ni qu’on lui indique le chemin du but pour rappeler à ses adversaires que flancher n'est pas dans son ADN. Sur la pelouse de San Siro, et après une défaite face au dauphin napolitain, elle était pourtant à deux doigts de tout perdre. À cinq minutes de la fin, elle laissait d’ailleurs le champs libre aux hommes de Maurizio Sarri pour récupérer la couronne. Du moins le croyait-on. Mais ce soir, elle en a décidé autrement. En apposant tout simplement son sceau sur une rencontre qui avait tout pour lui filer entre les doigts.Dans un Giuseppe Meazza plein comme un œuf, la Juve démarre tambour battant. Au bout d’à peine treize minutes, Cuadrado centre, Matuidi loupe sa déviation, Douglas Costa contrôle puis frappe. Le petit filet d'Handanovič tremble, la Vieille Dame passe devant. Quinze premières minutes folles en matière d’intensité qui visent aussi à rappeler qu’au classement, le leader reste bel et bien la Juventus . Sur l’engagement qui suit, Vecino s’essuie les crampons sur le tibia de Mandžukić. L’international croate reste au sol, la marque des crampons tatouée sur sa jambe, alors que l’Argentin s’en sort avec un simple jaune. Mais au bout de 180 secondes interminables, Daniele Orsato revient sur sa décision et décide d’exclure l’ancien milieu de terrain de la Fiorentina après observation vidéo.San Siro gronde, la Vieille Dame savoure cette décision néanmoins pas scandaleuse. Contre toute attente, celle-ci rééquilibre les débats. Comme si l’injustice avait touché les joueurs de Spalletti. Candreva n’est d’ailleurs pas loin de remettre l’ Inter dans la course d’une inspiration géniale à plus de trente mètres. À côté. L’intensité est au rendez-vous, et lesne s’avouent pas vaincus, eux qui ne sont pourtant pas loin d’être punis une deuxième fois. On joue la 49minute de jeu, et Matuidi, largement hors jeu, trompe Handanovič à bout portant. L’assistant ne bronche pas, Daniele Orsato accorde d’abord le but aux Turinois avant de revenir fort justement sur sa décision, après consultation de la VAR en régie. Il siffle finalement la pause au bout de 53 minutes de jeu. Sans aucun doute la plus longue mi-temps de sa carrière d’arbitre.Pour que cette soirée devienne définitivement l’une des plus belles de cette saison, l' Inter se révolte. Icardi surgit et trompe Buffon. L’exploit est alors permis. Il va même prendre une autre dimension lorsque le pauvre Barzagli marque contre son camp à 25 minutes du terme. San Siro est en liesse, l’Inter est à nouveau dans la course pour la Ligue des champions, tandis que la Vieille Dame est au bord du précipice. À cinq minutes du terme, Spalletti remplace Icardi, fou de rage de sortir, par Santon, histoire de tenir ce résultat à l’ancienne.Comme si le buteur argentin savait d’avance qu’en l’espace de deux minutes, la Juventus n’allait pas seulement égaliser, mais aussi passer devant. Sur un rush déséspéré de Cuadrado, suivi d'un coup de tête d’Higuaín laissé étrangement seul par Miranda , l’auto-proclamé «» . En l’espace de deux minutes, la Juventus a rappelé à toute la Botte qui était le patron. Et surtout qui était le véritable leader de la Serie A à trois journées de la fin.