Une happy hour à Old Trafford

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après la tournée générale de la Veltins-Arena , voilà l'd'Old TraffordAlors qu'ils accueillent les Foxes cet après-midi pour peut-être signer un troisième succès en autant de match, les Red Devils ont trouvé la solution pour faire venir leurs fans plus tôt au stade et ainsi réguler le flux de supporters. En franchissant les portes du théâtre des rêves jusqu'à une heure avant la rencontre, les visiteurs du jour pourront déguster leur pinte préférée à moitié prix : le club propose une remise de 50% sur ses boissons jusqu'à ce délai.Il y en a qui ne seront déjà plus très frais au coup d'envoi.