Une finale Angleterre-Côte d'Ivoire à Toulon

Déjà vainqueur du tournoi l'an dernier, la sélection anglaise U20 a décroché son ticket pour la finale du tournoi de Toulon, en disposant facilement de ses voisins écossais (3-0). Harvey Barnes , milieu de Leicester , a inscrit un doublé, accompagné par un but de son coéquipier Elliott Embleton. Une belle performance pour une équipe bis, puisque les meilleurs espoirs anglais sont en Corée du Sud , où ils s'apprêtent à disputer une finale Coupe du Monde U20.Ce samedi, lesrencontreront la Côte d'Ivoire à Aubagne (17h30). Tombeurs des Bleuets en phase de groupe, les Éléphanteaux ont éliminé ce jeudi la République Tchèque (2-1), grâce au but décisif du défenseur lorientais Jean-Philippe Krasso.Comme on dit à Toulon, une finale qui se jouera «» .