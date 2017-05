Une femme arbitrera en Bundesliga la saison prochaine

1

Pour la première fois de l'histoire de la Bundesliga, une femme arbitrera dès l'année prochaine comme l'a annoncé la Fédération allemande de football (DFB) ce vendredi. Il s'agit de Bibiana Steinhaus, une fonctionnaire de police de trente-huit ans originaire de Hanovre. C'est une arbitre déjà reconnue sur la scène internationale féminine puisqu'elle a notamment officié lors de la finale de la Coupe du Monde 2011 entre le Japon et les États-Unis. Chez les hommes, elle officiait déjà en deuxième division allemande et a même déjà été au sifflet pour quatre rencontres dans l'élite.» , a-t-elle confié au site de la DFB.Une arrivée qui va sûrement ouvrir de nombreuses portes pour les femmes arbitres. En France , on attend toujours la relève depuis la retraite de Nelly Viennot en 2007.