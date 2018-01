Une famille de Londres s'oppose à l'extension de Stamford Bridge

2

LMC

Sortez les chèques.Il y a un an, Roman Abramovitch, le président de Chelsea, avait annoncé l'extension de son jardin, faisant de Stamford Bridge le stade le plus coûteux d'Europe. Mais une famille londonienne pourrait bien ruiner le projet du multimilliardaire russe. Les Crosthwaites sont en effet installés dans le quartier depuis 50 ans et habitent à deux pas du stade desL'extension empêcherait cette famille de voir la lumière du jour, et ce, de manière permanente dans une grande partie de leur habitation. Roman Abramovitch a bien tenté de les amadouer avec un petit papier rectangulaire à six chiffres... l'offre a été refusée par les Crosthwaites. La BBC a annoncé que la famille a saisi la justice en mai dernier, dans l'espoir de forcer le club a revoir ses projets.La construction du stade ne pourra pas débuter tant que le propriétaire de Chelsea et les Crosthwaites n'auront pas trouvé d'accord. Une réunion est prévue lundi.Exposition plein sud pour eux.