Une exposition sur le foot au Mucem de Marseille

LG

» , disait le réalisateur italien Pier Paolo Pasolini.Ce mercredi, une exposition intitulée «» ouvre ses portes au Mucem (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée), à Marseille . Le projet rassemble plus de 400 œuvres ou objets, divisés en onze sections. Trois thèmes se démarquent, d’après Gilles Pérez, le conservateur du patrimoine du Mucem : passions, engagements et mercato.L’exposition a pour objectif de donner un regard entier sur le football d’aujourd’hui et d’hier, sans négliger toute la violence qui y réside. Seront évoqués notamment les supporters racistes du Beitar , l’équipe des apatrides espagnols du camp de concentration de Mauthausen ou encore le foot-business.Les Marseillais ont jusqu’au 4 février 2018 pour y assister.