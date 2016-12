Une équipe gagne par forfait grâce à son agressivité

2k

L'important, c'est les trois points.Sur le plan comptable, l'équipe portugaise de Canelas 2010 vit un début de saison parfait. Dix-sept rencontres de championnat pour un bilan de seize victoires et un nul, et une différence de buts de +39. Autant dire que Canelas 2010 règne sur le championnat régional, équivalent de la quatrième division. Mais, si on y regarde de plus près, on remarque que cette équipe basée à proximité de Porto reste sur une série de onze victoires de suite par forfait.La raison ? Les adversaires de Canelas 2010 ont décidé de boycotter les matchs face à eux pour protester contre l'agressivité dont ferait preuve cette équipe, composée pour beaucoup d'ultras du FC Porto. Si le club de Grijo avait lui perdu sur le terrain le 16 octobre dernier, son président a exprimé sa colère à: «De son côté, le capitaine de Canelas, Fernando Madureira, est monté au créneau devant la presse pour défendre son club : «Intensité ou violence, à vous de juger.