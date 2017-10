Une équipe éliminée sur tapis vert à cause de ses numéros de maillots

1

LG

L’erreur bête.Alors qu’elle avait gagné son quatrième tour face au Cactus Sainte-Anne (2-1), l’US Sainte-Rose vient d’être disqualifiée de Coupe de France par la Ligue de Guadeloupe. Les Sainte-Rosiens ont enfreint une vieille règle contraignant les équipes participantes à numéroter les maillots des titulaires de 1 à 11, et de 12 à 16 pour les remplaçants. Et ce, jusqu’au 8tour. Or, le Cactus a repéré les numéros 13 et 14 au lieu des 5 et 10 attendus, et en a profité pour déposer réclamation, confirmée par la Ligue de Guadeloupe.Cette fois-ci, l'USSR ne compte pas s’arrêter là... «» , note Henri Yacou, président de l'US Sainte-Rose, dans des propos relayés par le site. De plus, le club du Cactus aurait dû porter réclamation avant le déroulé du match, et non après comme cela fut le cas, selon les jurisprudences employées pour ce cas pratique. Ainsi, le Grenoble Foot 38 avait formulé une réclamation après son 32de finales de Coupe de France en janvier dernier contre Fréjus Saint-Raphaël, au motif qu’un joueur était entré en jeu avec un mauvais numéro de maillot. La FFF avait alors rejeté la demande des Isérois, justifiant d’une absence de conséquence sur l’issue sportive de la rencontre.L’issue du match opposant le Cactus Saint-Anne à l’US Sainte-Rose reste donc en suspens.