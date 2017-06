Une enquête de la FIFA sur la sélection russe pour dopage ?

HL

L'oeil sur Moscou.La Russie, qui accueille actuellement la Coupe des Confédérations et qui réceptionnera la prochaine Coupe du Monde, pourrait rapidement se retrouver au coeur de la tempête. D'après les révélations du, la sélection russe serait visée par une enquête de la FIFA pour des soupçons de dopage.Les faits qui sont reprochés datent de 2014 et la Coupe du Monde au Bresil. Les joueurs de Fabio Capello , alors sélectionneur, sont soupçonnés d'avoir pris des produits masquants. Parmi eux, Yury Zhirkov, Maksim Kanunnikov, Denis Glouchakov ou encore Igor Akinfeev et Aleksandr Samedov , qui ont disputés ce samedi leur dernier match dans le tableau de la Coupe des Confédérations Ces accusations sont lourdes d'autant plus que la Russie a déjà été sanctionnée pour des pratiques similaires dans des sports comme l'athlétisme.