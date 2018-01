1

Pas folle, laS'il a accepté de poursuivre l'aventure avec le Barça jusqu'en 2021 Lionel Messi ne l'a pas fait à n'importe quelle condition.Outre une belle revalorisation salariale et des primes qui ont fait monter l'opération à 350 millions d'euros bruts selon, une clause beaucoup plus discrète, mais non sans intérêt, a été négociée par le clan Messi. Si son nouveau contrat prévoit une clause libératoire de 700 millions d'euros, il existe bel et bien un cas de figure où le quintuple Ballon d’or peut partir libre. En effet, si, en raison de l'indépendance de la Catalogne, le FC Barcelone ne pouvait plus jouer en Liga et ne pouvait être reversé dans un autre championnat majeur (Serie A, Premier League ou Ligue 1), Lionel Messi serait donc libre de quitter le club pour s'engager dans celui de son choix.Léo, libre dans sa tête.