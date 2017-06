Une chirurgie suspendue pendant Portugal-Chili

HL

Vivre sa passion à cœur ouvert.On connaissait les élèves du fond de la classe qui sortent leur smartphone pour mater l'Euro, les employés de bureau qui ont la double fenêtre pour regarder le match de 14 heures… Désormais, il faut compter avec les chirurgiens qui regardent la Coupe des Confédérations dans la salle d'opération.Alors qu'un patient était sur le billard, des chirurgiens chiliens ont décidé d'interrompre leur intervention - une restauration ventriculaire - afin de visionner la séance de tirs au but entre le Chili et le Portugal Une joie de courte durée car, ce jeudi, au lendemain de la victoire du Chili , le ministère de la santé du pays a réagi en qualifiant ce comportement «» , et une enquête a été ouverte à l'encontre des personnes présentes dans la salle d'opération.