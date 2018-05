Array ( [0] => Array ( [module-flottant] => Array ( [article] => Array ( [id] => 456251 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-31 18:48:00 [surtitre] => Ligue 1 // Droits TV (2020-2024) [titre] => Une chaîne à 25 euros par mois prévue par Mediapro [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => [chapo] => [texte] => <a href="http://www.sofoot.com/droits-tv-la-ligue-1-attribuee-pour-plus-d-un-milliard-canal-hors-jeu-456165.html">Après avoir fait sauter la banque et Canal + pour diffuser la Ligue 1 à partir de 2020</a>, Mediapro a détaillé son projet et le retour sur investissement. Le CEO <a class="lien-fiche" href="/jaume.html">Jaume</a> Roures a donné une conférence de presse ce jeudi pour expliquer la stratégie du groupe espagnol : « <i>On a un projet stratégique. On n’arrive pas pour acheter à 10 et revendre 12 et repartir à la maison. Nous avons eu des contacts avec la LFP il y a un an et demi. On s’est revu il y a deux mois, quatre ou cinq fois, quand on a entendu que l’appel d’offres avançait. On a eu les lots qu’on voulait.</i> » <div class="lien-connexe"><a title="À lire aussi" href="http://www.sofoot.com/droits-tv-les-larmes-de-charles-bietry-456171.html">Droits TV : les larmes de Charles Biétry</a></div> Le dirigeant a également évoqué l'éventualité d'une collaboration avec Canal + et la tarification des programmes : « <i>Je parle beaucoup des opérateurs. Les abonnés ne doivent pas s’enfuir de Canal. J’espère que notre chaîne sera dans Canal+. On doit travailler avec les opérateurs. On ne va pas faire des chaînes à 50 euros. Si vous faites la division entre ce qu’on a payé et 3 millions d’abonnés, on peut faire une chaîne pour 25 euros par mois.</i> » [auteur] => SB [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => [nom_joueur_2] => [nom_equipe_1] => [nom_equipe_2] => [id_joueur_1] => 0 [id_joueur_2] => 0 [id_equipe_1] => 0 [id_equipe_2] => 0 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 0 [likes] => 0 [id_parent] => 1 [id_rubrique] => 1 [prevnext] => Array ( [prev] => Array ( [id] => 456248 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-31 17:50:00 [surtitre] => Coupe du monde 2018 - Belgique [titre] => Meunier : « Éliminer la France ou le Brésil serait une réussite » [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => [chapo] => [texte] => Meunier voit grand pour la Belgique. Après deux échecs consécutifs en quarts de finale lors des deux dernières compétitions (Euro 2016 et Coupe du monde 2014), la Belgique veut atteindre au moins le dernier carré du Mondial 2018, comme l'a souligné Thomas Meunier, déterminé, dans une interview accordée à <i>L'Équipe</i> : « <i>C'est le moment ou jamais de pouvoir prouver à la terre entière que notre pays a vraiment des qualités. Et un super groupe. On a fait deux fois quart de finale, Coupe du monde (2014) et Euro (2016). Il est temps de montrer que l'on peut passer le palier des quarts.</i> » <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="fr"><p lang="fr" dir="ltr">?? Thomas Meunier, latéral de la Belgique :<br><br>? «Éliminer la France ou le Brésil serait une réussite»<br><br>? <a href="https://t.co/ZdUYOLrHg3">https://t.co/ZdUYOLrHg3</a> <a href="https://t.co/HaT2z0axBI">pic.twitter.com/HaT2z0axBI</a></p>— L'ÉQUIPE (@lequipe) <a href="https://twitter.com/lequipe/status/1002199289941159936?ref_src=twsrc%5Etfw">31 mai 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Dans le tableau du Brésil, qu'il pourrait croiser en quart, le latéral parisien croit aux chances de sa sélection de battre une grande nation : « <i>J'espère affronter le Brésil, vraiment. Pour leur montrer que la Belgique a aussi du potentiel. Et si on venait à éliminer, même la France ou le Brésil, ce serait pour moi une réussite même si on ne gagne pas le tournoi.</i> » Espérons pour lui que la malédiction des quarts n'est valable qu'en club. [auteur] => SB [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => Thomas Meunier [nom_joueur_2] => [nom_equipe_1] => Belgique [nom_equipe_2] => [id_joueur_1] => 129118 [id_joueur_2] => 0 [id_equipe_1] => 422 [id_equipe_2] => 0 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 0 [likes] => 0 [id_parent] => 1 [id_rubrique] => 1 [prevnext] => [mots] => 69,71 [creation] => 2018-05-31 17:00:45 [modification] => 2018-05-31 18:10:58 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => salimb [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 0 [correcteur] => [metadata] => {"notation":null,"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAIQAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8A0GBI4FVDdIZ\/JGd2cZ96lu7r7PGG6k9KzoLgCczSDsSMetFwsaBm2uwKnC96kEi+WHfKqf73FUo7ppZM4yxBIX1H+NMuZJCsa4KhueRg9cUrsdlYvtPHHKqMD83pSvMkchU5+Y8cVnG4Wa4jzxGpxUr3qecQAWUHrQ2wSRe5oqIXURH32\/KincmxQ1M73GDwmB\/OqkfzMqH7pNWp8yxM2ML5n\/1qrxACTn0NTF6DLloseY5F3M4XHsDVieMSsqsfnwdp9DxxVa2ljtxKrt\/FkYFFxdRSiMIxyHB6EYqbO5rdWKKN5cvHTNTXkf2e4IQttYZB9aiuP9cxBB56+tSJOpj8m4BKr91h1U\/4VZn5DR5ZHLNnvRUfFFMRff8A49JPqP51TH+tP40UVK2JWw0\/fk+n+FM\/iooqkUwNEn3z9aKKACiiigD\/2Q=="} [code_head] => [id_correcteur] => 0 [date_correction] => 0000-00-00 00:00:00 [comms_ko] => 0 ) [next] => ) [mots] => Array ( [0] => 62 [1] => 66 [2] => 71 ) [creation] => 2018-05-31 17:55:48 [modification] => 2018-05-31 18:51:21 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => salimb [modificateur] => mpecot [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 0 [correcteur] => [metadata] => Array ( [notation] => [illustration] =>  ) [code_head] => [id_correcteur] => 0 [date_correction] => 0000-00-00 00:00:00 [comms_ko] => 0 [comms] => 1 [class] => Array ( [0] => ) [logo] => http://www.sofoot.com/IMG/img-une-chaine-a-25-euros-par-mois-prevue-par-mediapro-1527785456_x600_articles-456251.jpg [mot_cle_principal] => Array ( [id] => 62 [titre] => France ) [Mots] => Array ( [62] => Array ( [titre] => France [id_groupe] => 46 ) [66] => Array ( [titre] => Espagne [id_groupe] => 46 ) [71] => Array ( [titre] => Actualités [id_groupe] => 47 ) ) [public] => 1 [mot_principal] => 62 [mot_chemin_de_fer] => 62 [chemin_de_fer] => <div class="cheminDeFer"><a class="" href="http://www.sofoot.com/">Accueil</a> <b>»</b> <a rel="up" class="" href="france.html">France</a> <b>»</b> <a class="last" href="http://www.sofoot.com/une-chaine-a-25-euros-par-mois-prevue-par-mediapro-456251.html">Une chaîne à 25 euros par mois prévue par Mediapro</a></div> [connexes] => Array ( [0] => Array ( [id] => 455481 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-11 15:00:00 [surtitre] => Espagne - Real Madrid [titre] => Zidane : « Je n'ai pas demandé Neymar » [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => [chapo] => [texte] => Oh qu'il va être long, ce feuilleton Neymar-Real Madrid. Alors que les rumeurs de transfert au sujet du Brésilien vont bon train, Zinédine Zidane dit ne pas être « <i>préoccupé </i>» par sa possible arrivée dans la capitale espagnole. En conférence de presse, le Français a été questionné sur toutes les spéculations qui entourent l'actuel attaquant du PSG : « <i>Après la finale, on discutera avec le club des transferts, car il y aura sûrement des changements, mais pour le moment il n’y a rien à dire.</i> » Pour Zizou, le plus important est de rester concentré sur la fin de saison. Il a ajouté ne pas être en charge du recrutement au Real : « <i>Moi, je n’ai pas demandé Neymar, parce que je n’entre pas là dedans. Je ne pense qu’à finir la saison.</i> » De quoi mettre fin aux bruits de couloir ? Tu parles... [auteur] => MA [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => Neymar [nom_joueur_2] => [nom_equipe_1] => PSG [nom_equipe_2] => Real Madrid [id_joueur_1] => 62381 [id_joueur_2] => 0 [id_equipe_1] => 3 [id_equipe_2] => 28 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 118 [likes] => 400 [id_parent] => 1 [id_rubrique] => 1 [prevnext] => [mots] => 61,62,66,71,90 [creation] => 2018-05-11 15:00:59 [modification] => 2018-05-31 12:45:02 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => mehab [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAJgAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8Az0bac1OJgVy0amnSWrxn5goBGfvUwKVOKBk8Q3RF0QE+hNM83Kn5drD8jSxSrEMlVz696dcDcFboMc1Otx2VrjRKw\/ipfNMmF4BJxmmxhN4DjI+tLOEjkBQcdQBziquLUd5af89l\/Oimh5cDEZoqfeL90lM8YO4liQ20EjGaapjLgbVGf4T1qN4pPOUxYdQNozzilmRFnY7tswGdp5Bp2EmJIy79qDHr61Cs0jvwTuY4wKIS0lycnDEHGBkVCjmOQMDgg8GrWwRauXj8i4ZGaTptHU\/41GS4hBUnHJK+lI87yyLIRhl7r6Uk0rtDvUZBXDnHSpe4NW3EN0c9qKrYPpRV3MyS1n8qYM2SOhxV9Y0ubrzXB24GADyfrRRS6AIwjgdpY1JzyAx6Vnsucc0UU47DLqII12+3PvTQ2UMeBgnB\/CiiskaMpSriVwOPmNFFFWZn\/9k="} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-11 17:20:22 [comms_ko] => 0 ) [1] => Array ( [id] => 455370 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-08 10:10:00 [surtitre] => France - Transfert - PSG [titre] => Accord de principe Cavani-Atlético ? [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => [chapo] => [texte] => Ça sent la fin pour le Matador. <i><a target="_blank" href="http://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20180507/443337476070/griezmann-barca-fichajes-atletico-de-madrid-cavani.html">El Mundo Deportivo</a></i> lâche une bombe ce matin. Cavani serait d'accord pour rejoindre l'Atlético de Madrid cet été. L'Uruguayen arriverait à Madrid pour pallier <a href="http://www.sofoot.com/griezmann-en-route-vers-le-barca-455198.html">le départ d'Antoine Griezmann à Barcelone</a>. Au PSG, malgré cinq années réussies qui lui ont permis d'être le meilleur buteur de l'histoire du club, l'arrivée du prince Neymar a créé un malaise et « <i>Edi</i> » n'est pas vraiment fait pour les strass et paillettes. <div class="lien-connexe"><a title="À lire aussi" href="http://www.sofoot.com/cavani-revient-sur-le-penaltygate-455197.html">Cavani revient sur le penaltygate</a></div> Cependant, rien n'est acté pour l'instant, car le club madrilène va tenter de conserver Griezmann, et lui aurait même proposé un salaire de 20 millions d’euros, selon <i>MD</i>. Griezmann à Barcelone, Cavani à l'Atlético, et du coup, Suárez au PSG ? [auteur] => SB [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => Edinson Cavani [nom_joueur_2] => [nom_equipe_1] => Paris S-G [nom_equipe_2] => Atlético [id_joueur_1] => 18577 [id_joueur_2] => 0 [id_equipe_1] => 3 [id_equipe_2] => 201 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 171 [likes] => 470 [id_parent] => 1 [id_rubrique] => 1 [prevnext] => [mots] => 62,66,71,90 [creation] => 2018-05-08 10:11:09 [modification] => 2018-05-30 00:10:01 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => salimb [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAIwAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8AtMdmCueOgpZZWWLexwT0HrToZA4zt4qjezbpgWOFA4FIpkTTvv4kOfSrttNNkCWM7T0OKrW8CNIJSRtq7Ez+YQwXZ6g0XCzRK8wbgcUxiFGSOKeVViQKjZckL1pD0F80UU\/yx6UVVhXKwWQR7FGKoXCOZSGA68kdKszXW47VJA\/nULEMMEZ9q3jRvuTcntWjDFM5ULkAc80y7umBUqMAHqKrlAnzoSrdsdqZK2w8HINONFRd7lXujQiugwyODVlS+N2Bg1hpJtbjgelW0uGKhS5Az+VKVJP4Sbmn+99qKr\/aCON44orLlC5lseasQ\/M2D0\/+vRRXa9gAj53HaqkvT8aKKT+FjAqB0FEfMgB6ZoornWxCNWNVMakqMkCiiikO7P\/Z"} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-08 14:09:29 [comms_ko] => 0 ) [2] => Array ( [id] => 455350 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-07 11:15:00 [surtitre] => Espagne - Villarreal [titre] => Villarreal séduit par Karl Toko-Ekambi [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => [chapo] => [texte] => Si le départ de Karl Toko-Ekambi d'Angers cet été semble inéluctable, reste à savoir où l'international camerounais évoluera la saison prochaine. Celui qui dispose d'un bon de sortie de la part du SCO est notamment sur les tablettes de Villarreal, selon <i>L'Équipe</i>. Le club espagnol aurait même fait une première proposition à hauteur de 16 millions d’euros pour s'attacher les services de l'attaquant de 25 ans, un montant qui en ferait le plus gros transfert de l'histoire du SCO. Repositionné dans un rôle d'attaquant de pointe par Stéphane Moulin, KTE a inscrit 17 buts cette saison sous les couleurs d'Angers. Malin, Villarreal, qui s'imagine <a href="http://www.sofoot.com/l-arrivee-de-cedric-bakambu-enfin-officialisee-par-le-beijing-guoan-453154.html">le revendre deux saisons plus tard pour 40 millions d’euros en Chine, comme Cédric Bakambu</a>. [auteur] => JR [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => Karl Toko Ekambi [nom_joueur_2] => [nom_equipe_1] => Villarreal [nom_equipe_2] => [id_joueur_1] => 131613 [id_joueur_2] => 0 [id_equipe_1] => 157 [id_equipe_2] => 0 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 34 [likes] => 97 [id_parent] => 1 [id_rubrique] => 1 [prevnext] => [mots] => 61,62,66,71,90 [creation] => 2018-05-07 11:15:30 [modification] => 2018-05-28 18:50:01 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => jrichalet [modificateur] => jrichalet [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAJQAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8AaIpWKlemOho5xjBGOM1PFyoTORxyD0FN2SzBmXkA8mqasrkRk22n0IsgDJyR0yO1OaNonw45xnrToJniZ1DAqcfnRIxlkDddw\/LjNSaIJSDGuAOewojQKvI5+lQRDEoVyQw6YORU5kXcR6e1Bc4qL0HY\/wBn9KKZuX++v5GikQSwyGGPYwJdicYpIFdflkZgnX5T3p55HBxSg+tZuV0RdlSVXiUMoBOcYpIDJOvOAvT8qludpkiB\/iOKeVEbqyBQo60+fQpO5VigIlYFgGU8A96mMDeopzJ\/pSSZ4xyKlJpObE5FfyG9RRVjI96KXOxczExRmiioJGTLvjz0KkEVJRRQW0uVMKSiiggSiiigD\/\/Z"} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-07 16:04:07 [comms_ko] => 0 ) [3] => Array ( [id] => 455312 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-06 15:17:00 [surtitre] => France - PSG [titre] => Emery : « Mbappé voulait jouer au Real ou au Barça » [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => [chapo] => [texte] => Emery et le PSG ont su convaincre Mbappé de rester en France. Cet été, Paris a fait trembler la planète foot avec les recrutements consécutifs de Neymar et Mbappé. Au micro de SFR Sports, Unai Emery est revenu sur les dessous de l'arrivée de l'international français au PSG : « <i>En tant que français, vous devez être fiers d'avoir Mbappé au PSG. Quand j'ai rencontré son père, et lui-même, chez lui, le joueur voulait aller au Real Madrid ou au Barça. Et c'est le club et moi qui lui avons dit qu'il devait être en France. Les Français doivent être contents qu'il reste en France, parce qu'avant, les joueurs comme lui, comme Henry, partaient en Angleterre ou en Espagne. </i>» <div class="lien-connexe"><a title="À lire aussi" href="http://www.sofoot.com/emery-il-est-evident-que-le-barca-nous-a-tues-455190.html"> Emery : « Il est évident que le Barça nous a tués » </a></div> Oui, Emery a décidé de tout lâcher avant de partir. [auteur] => SB [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => Kylian Mbappé [nom_joueur_2] => Unai Emery [nom_equipe_1] => Paris S-G [nom_equipe_2] => [id_joueur_1] => 250043 [id_joueur_2] => 31938 [id_equipe_1] => 3 [id_equipe_2] => 0 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 88 [likes] => 204 [id_parent] => 1 [id_rubrique] => 1 [prevnext] => [mots] => 61,62,66,71 [creation] => 2018-05-06 14:12:06 [modification] => 2018-05-29 19:45:02 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => salimb [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAIQAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8AyccZp6Yxg0wDNOFUIdjBpdvGc0uOMZo74oAYRTSKeepFI5Bxgc0AR0U7IopAIKkHSmAc09fpTAco5Ap0g2t0P40+2YeZjbng5OKS5+WXggqQD06UAQsTTDUjAA8HIphHtQA2ijFFAEgp4oooGSWX+tH1NNuPvP8A7ooooDqN7U00UUDEooooA\/\/Z"} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-06 15:50:00 [comms_ko] => 0 ) ) [voisins] => Array ( [0] => Array ( [id] => 456243 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-31 16:10:00 [surtitre] => France - Ajaccio [titre] => Pantaloni rempile pour trois saisons à Ajaccio [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => [chapo] => [texte] => On ne change pas une équipe qui gagne. Et peu importe la manière avec laquelle on gagne. <div class="lien-connexe"><a title="À lire aussi" href="http://www.sofoot.com/la-commission-d-appel-de-la-lfp-valide-le-recours-du-havre-456198.html">La commission d'appel de la LFP valide le recours du Havre </a></div> Après une saison globalement réussie pour l'AC Ajaccio, tout proche de décrocher sa place en Ligue 1, les dirigeants corses ont reconduit Olivier Pantaloni au poste d'entraîneur. En poste à l'ACA depuis novembre 2014 (club qu'il avait déjà coaché à deux reprises en 2004 puis entre 2009 et 2012), le natif de Bastia a prolongé son contrat de trois saisons. Exclu lors du pré-barrage retour disputé dans une ambiance chaotique face au Havre (2-2, 5-3 t.a.b), son dossier a été mis en délibéré par la Commission de discipline de la Ligue depuis. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="fr"><p lang="fr" dir="ltr">Olivier Pantaloni prolongé pour 3 ans ! <a href="https://t.co/gsWJ230rW7">https://t.co/gsWJ230rW7</a> <a href="https://t.co/LwbwHvccHW">pic.twitter.com/LwbwHvccHW</a></p>— AC Ajaccio (@ACAjaccio) <a href="https://twitter.com/ACAjaccio/status/1002140605621915649?ref_src=twsrc%5Etfw">31 mai 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Après les récents évènements, il valait mieux nommer un coach corse sur le banc acéiste. <a href="http://www.sofoot.com/antonetti-s-installe-sur-le-banc-du-fc-metz-456006.html">Et Fred Antonetti est désormais occupé de son côté</a>. [auteur] => JR [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => Olivier Pantaloni [nom_joueur_2] => [nom_equipe_1] => AC Ajaccio [nom_equipe_2] => [id_joueur_1] => 10845 [id_joueur_2] => 0 [id_equipe_1] => 41 [id_equipe_2] => 0 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 0 [likes] => 0 [id_parent] => 1 [id_rubrique] => 1 [prevnext] => [mots] => 62,71,80 [creation] => 2018-05-31 16:11:05 [modification] => 2018-05-31 17:25:16 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => jrichalet [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"notation":null,"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAJgAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8A0mkjUdf0qvLc2\/lsCVzg9xXPksTzkmkOe9AWN4XULtsj2lj7n\/Cq8l5GjFc8g4OB\/wDXqlYqC5b+IdDU13GGQkYDDnJp2driuthst5n\/AFbY+oqE3Dk5Lkn2yKiKgD7wNOVcqQSB71JViX7W3v8AmaKr7W\/yaKYiTI8ojcc56UKdxC44J5NIF5zTlBXleDRcZaCrDNIqA4ViM5oum+QL0ypY57+lRZZy7OTubn8aJCJBGOdyjBovoTfW5XwNhz97Ix9O9WFgQ2CyFfnMu0nPambKkMmLXycfxbs0Jhe5EyxBiNo4NFNxRRcdh4p4FFFQzNsesRcgKRn3p0eFLEqDlSBntRRR0AaVwKjZRmiimi4bDdtFFFMo\/9k="} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-31 17:27:23 [comms_ko] => 0 ) [1] => Array ( [id] => 456225 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-31 13:47:00 [surtitre] => France - National 2 [titre] => Le GS Consolat va devenir l'Athlético Marseille [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => [chapo] => [texte] => Relégué en National 2, le GS Consolat, tout proche de la Ligue 2 en 2016-2017, n'a pas vu ses ambitions s'évaporer. D'après <i>La Provence</i>, le club des quartiers nord souhaite devenir la deuxième place forte du foot marseillais et a déjà choisi son nouveau nom : Athlético Marseille. Le District de Provence a validé le changement de nom de l'équipe phocéenne, qui doit maintenant être examiné par la Ligue Méditerranée. Par ailleurs, le club entraîné par Mamadou Niang souhaite s'allier avec le SC Air Bel, meilleur club formateur de la région, pour viser à nouveau la montée en Ligue 2 à moyen terme. Les dirigeants seraient proches d’un accord qui s'appliquerait pour la saison 2019-2020. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="fr"><p lang="fr" dir="ltr">⚽️Nouveau nom et nouvel écusson pour Marseille Consolat. <a href="https://twitter.com/hashtag/TeamOM?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TeamOM</a> <a href="https://t.co/qXzHo8qFax">pic.twitter.com/qXzHo8qFax</a></p>— Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) <a href="https://twitter.com/GuillaumeTarpi/status/1001879699373649922?ref_src=twsrc%5Etfw">30 mai 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Un bel hommage au parcours européen de l'OM. [auteur] => SB [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => [nom_joueur_2] => [nom_equipe_1] => [nom_equipe_2] => [id_joueur_1] => 0 [id_joueur_2] => 0 [id_equipe_1] => 0 [id_equipe_2] => 0 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 61 [likes] => 178 [id_parent] => 1 [id_rubrique] => 1 [prevnext] => [mots] => 62,71 [creation] => 2018-05-31 12:31:40 [modification] => 2018-05-31 18:50:02 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => salimb [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"notation":null,"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAKAAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8Ar7I4SA6l3IyRnAFHnuFJRUTnHC0t3\/x957Ngj8qmsIBJIxYfIpz9TW2lrsyd72RKsFyYy3mnOMhcUs0DRQ75PLkxjIKY\/UVcEgywxjaartKLi0dvr+hqL6lNaGe6I0YljBUZwVJzg1GOKli\/1Mw+h\/Wo+netEZMSilooEPlHmQwSDGR8hJ7Y6VdM0cNuUidSwHb19agtFia1bflssMjPftVlAB\/q4QpzwdueKzb6GyRWW4keIZyzPwTinQMY4nRkf7xxhatNJKM5ZU9M4qEyvn\/Xx\/nSbTVgUWnuVkUqk2QRnH86hJ5q+8j+WTuUjB6HrWf3q4u9zOatYXNFJmiqIC3uHgYlMcjHNTvNLOgdXbK\/eUH9aKKmXc28iAbSrZYnv0p2BI4CA5PrRRVPRXJS1FlYZCr91Bge9R5oooSsiXqwooooFc\/\/2Q=="} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-31 14:38:55 [comms_ko] => 0 ) [2] => Array ( [id] => 456220 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-31 12:24:00 [surtitre] => France - Amiens [titre] => Pélissier va prolonger à Amiens [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => [chapo] => [texte] => Après une saison réussie pour la première de l'histoire du club en Ligue 1, Christophe Pélissier restera l'entraîneur d'Amiens selon <i>L'Équipe</i>. Le technicien qui avait réussi l'exploit de hisser Luzenac du CFA à la Ligue 2, aurait décidé de rester dans la Somme et n'a donc pas cédé aux sirènes de Toulouse qui lui faisait pourtant la cour depuis quelques jours. <div class="lien-connexe"><a title="À lire aussi" href="http://www.sofoot.com/les-alchimistes-456184.html">Les alchimistes d'Amiens</a></div> Pour le récompenser, le club amiénois aspire à le prolonger et devrait même lui accorder une faveur en intégrant l'un de ses proches à la cellule de recrutement. Des négociations ont été entamées et « <i>doivent encore être validées</i> », selon les informations du journal, mais la tendance est bien à ce que le natif de Revel prolonge son bail. En même temps, c'est plus intéressant de se maintenir aisément avec Amiens que de jouer un barrage avec le TFC. [auteur] => MA [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => [nom_joueur_2] => [nom_equipe_1] => Amiens [nom_equipe_2] => [id_joueur_1] => 0 [id_joueur_2] => 0 [id_equipe_1] => 99 [id_equipe_2] => 0 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 5 [likes] => 26 [id_parent] => 1 [id_rubrique] => 1 [prevnext] => [mots] => 61,62,71 [creation] => 2018-05-31 11:40:06 [modification] => 2018-05-31 18:50:02 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => mehab [modificateur] => julie [idx] => 1 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"notation":null,"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAIgAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8AS7lKxhF438dCOO9RQ3MEUe1oVdh3OKffxPujdnADfL\/u1DIturxiM7gPvHFCQgS4mKeVFkr2GKa0UqFWkQqM1btIvK3MrBg33afciSSAqNpI5wOtTfU05dBkP+rH1NTHGM1XtzmM\/WrCfNhaZBGTzRU2B\/dFFAiLUgGgRu27+lMtLASxb5dy5+7juKhgf\/SBbP8ANFvBAPatomqAqyQrAqeWMLjH40W67pC\/IAGKnkXehWmwrsjHvzj0qbal390qG0a2DFW3p69xSqcAEVe4IIPQ9azgcDHpxTaIJPMX3oqHvRQBUT\/kIL\/vr\/StxqKKpAKvX8aa3QfWiigByfdNZg6fjRRSYDaKKKQH\/9k="} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-31 14:36:33 [comms_ko] => 0 ) [3] => Array ( [id] => 456221 [actif] => 1 [proposer] => 0 [proposeur] => [proposition] => 0000-00-00 00:00:00 [publication] => 2018-05-31 11:44:00 [surtitre] => France - PSG [titre] => Neymar : « Mon père ne prend pas de décisions pour ma carrière » [titre_disp] => [soustitre] => [descriptif] => [chapo] => [texte] => Papa poule. Dans une interview au magazine brésilien <i>VIP</i>, Neymar a décidé de mettre les points sur les "i" concernant l'influence de son père : « <i>Mon père ne prend pas de décisions pour ma carrière. Je suis le seul qui décide. C’est mon meilleur conseiller, mais celui qui décide, c’est moi. Mon père s’occupe d’autres intérêts en parallèle afin de me permettre de me consacrer entièrement à mon métier. Ce qui me dérange et me met en colère, c’est quand les médias disent des bêtises sur ma famille.</i> » <div class="lien-connexe"><a title="À lire aussi" href="http://www.sofoot.com/neymar-j-ai-vraiment-tres-envie-de-travailler-avec-guardiola-456064.html">Neymar : « J'ai vraiment très envie de travailler avec Guardiola » </a></div> Bougon, le Ney a ensuite évoqué son adaptation en France : « <i>Je ne maîtrise toujours pas le français, mais je le comprends et j'arrive à me débrouiller. Je passe mon temps libre avec ma famille et mes amis. Mais c’est toujours difficile de sortir et d’avoir une certaine intimité, même en Europe</i>. » Surtout quand on a tout le temps son père sur le dos. [auteur] => AH [ps] => [legende] => [legende_home] => [id_rdj] => [id_sujet] => 0 [liens_connexes] => 1 [nom_joueur_1] => Neymar [nom_joueur_2] => [nom_equipe_1] => Brésil [nom_equipe_2] => [id_joueur_1] => 62381 [id_joueur_2] => 0 [id_equipe_1] => 403 [id_equipe_2] => 0 [liens] => [url] => [votes] => [note] => [tags] => [commentaires] => 44 [likes] => 37 [id_parent] => 1 [id_rubrique] => 1 [prevnext] => [mots] => 61,62,71 [creation] => 2018-05-31 11:44:43 [modification] => 2018-05-31 18:50:02 [gone] => 0 [priorite] => 0 [id_live] => 0 [trash] => 0 [createur] => adrienh [modificateur] => julie [idx] => 0 [cm] => 1 [cl] => 0 [correction] => 1 [correcteur] => julie [metadata] => {"notation":null,"illustration":"data:image\/jpg;base64,\/9j\/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD\/\/gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gMjAK\/9sAQwAoHB4jHhkoIyEjLSsoMDxkQTw3Nzx7WF1JZJGAmZaPgIyKoLTmw6Cq2q2KjMj\/y9ru9f\/\/\/5vB\/\/\/\/+v\/m\/f\/4\/9sAQwErLS08NTx2QUF2+KWMpfj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4\/8AAEQgAJAAyAwEiAAIRAQMRAf\/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29\/j5+v\/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC\/\/EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29\/j5+v\/aAAwDAQACEQMRAD8A04WyoqUnAqrA6jjNSTybYyaAKV7dssnlx5LYyMCobfUZo5Qs4O0+3NLEQ26TjzMdzinyBnQrLEANuc7s1DepooqxrA5FFU7e6Vlx0xUks4UZFWZk+aKpi6GKKLgUBc4OaneUtGGkZUUjPNUTAq8M3znoP61VkkG7Ck7QeATSj5idyw1wPNIb7gPBHpUqvE8nDhTjoehqkykjODipIYmkR2X+BcmqcVcOZ8ti6rhDQ1wD1NV7eJpoyQehxTzaPnrUNahZjvOFFM+yN60UuUNSC5kY3Ehz3x07VWoorRgS+Y5AyxOOBk9KnhZhHNg4ynNFFN7E9SzpbHyXH+1WmAD2FFFT1N\/si4HoKKKKZB\/\/2Q=="} [code_head] => [id_correcteur] => 44 [date_correction] => 2018-05-31 12:12:09 [comms_ko] => 0 ) ) [html] => <a href="http://www.sofoot.com/droits-tv-la-ligue-1-attribuee-pour-plus-d-un-milliard-canal-hors-jeu-456165.html">Après avoir fait sauter la banque et Canal + pour diffuser la Ligue 1 à partir de 2020</a>, Mediapro a détaillé son projet et le retour sur investissement. <br /> <br /> Le CEO <a class="lien-fiche" href="/jaume.html">Jaume</a> Roures a donné une conférence de presse ce jeudi pour expliquer la stratégie du groupe espagnol : « <i>On a un projet stratégique. On n’arrive pas pour acheter à 10 et revendre 12 et repartir à la maison. Nous avons eu des contacts avec la LFP il y a un an et demi. On s’est revu il y a deux mois, quatre ou cinq fois, quand on a entendu que l’appel d’offres avançait. On a eu les lots qu’on voulait.</i> » <br /> <br /> <div class="lien-connexe"><a title="À lire aussi" href="http://www.sofoot.com/droits-tv-les-larmes-de-charles-bietry-456171.html">Droits TV : les larmes de Charles Biétry</a></div> <br /> Le dirigeant a également évoqué l'éventualité d'une collaboration avec Canal + et la tarification des programmes : « <i>Je parle beaucoup des opérateurs. Les abonnés ne doivent pas s’enfuir de Canal. J’espère que notre chaîne sera dans Canal+. On doit travailler avec les opérateurs. On ne va pas faire des chaînes à 50 euros. Si vous faites la division entre ce qu’on a payé et 3 millions d’abonnés, on peut faire une chaîne pour 25 euros par mois.</i> » [Titre] => Une chaîne à 25 euros par mois prévue par Mediapro - France [video] => ) ) ) )