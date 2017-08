Une canne à pêche offerte au sélectionneur de la Roumanie

AH

Sélectionneur de la Roumanie depuis juin 2016, l'Allemand Christoph Daum n'a pas que des amis dans la presse nationale. La faute, sûrement, au classement de son équipe, engluée à la quatrième place et quasiment éliminée du prochain mondial.Pas beaucoup d'amis, donc, pour l'ancien coach de Cologne et Fenerbahçe , mais des cadeaux quand même. Lundi, en conférence de presse, Daum a reçu une canne à pêche par un journaliste d'un canard qualifié quelques jours plus tôt de juste «» par Daum. Mais ce trait d'humour n'a pas fait rire l'Allemand, un peu cliché pour le coup, qui a rétorqué froidement que «» .Ambiance.