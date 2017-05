Une canette jetée, cinq points de pénalité pour le Pana

Vidéo

Ça fait cher laLe Panathinaïkós s'est vu infliger ce lundi une amende de 41 500 euros et une pénalité de cinq points en championnat par la Ligue grecque. La faute à des débordements survenus début mai lors du match de play-off face au PAOK Salonique . Les supporters des Verts avaient alors projeté une canette de bière sur la tête de Vladimir Ivic , le coach adverse, pendant que des joueurs étaient en train d'en venir aux mains au même moment sur le terrain. Alors que les Athéniens menaient 1-0 à l'heure de jeu, la rencontre avait été arrêtée par l'arbitre Giorgios Kominos.Ivic s'en était tiré avec quelques points de suture. La Ligue a elle décidé de donner le PAOK gagnant sur le score de 3-0, de retirer trois points au Panathinaïkós pour la saison en cours et deux autres pour la saison prochaine. De plus, le club devra jouer deux matchs à huis clos à la rentrée. Le club a fait appel de ces condamnations. Pendant ce temps, les play-offs sont toujours en cours, avec l'enjeu de savoir qui du Panathinaïkós, du PAOK, de l' AEK Athènes ou de Panionios accompagnera l' Olympiakos en Ligue des champions. Désormais relégué à six points de la place qualificative, le Pana devra se contenter d'une place en Ligue Europa.Et sûrement de plusieurs canettes pour oublier tout ça.