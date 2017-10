Une cagnotte Leetchi pour jouer au foot-fauteuil

1

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jérémy Nicolas, joueur de foot-fauteuil à l’AS Saint-Étienne, a lancé une cagnotte Leetchi pour s’offrir son équipement sportif, un fauteuil à plus de 11 000 euros. Pour, le joueur d’origine toulonnaise est revenu sur les difficultés financières et logistiques qui l’ont forcé à «» et à demander des dons sur le site de, concède, amer, le jeune homme de 21 ans. Celui-ci ne peut en effet compter sur les équipements stéphanois pour s’entraîner en semaine, lorsqu'il fait son retour à Toulon. «» , explique-t-il pourtant.