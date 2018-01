Une bourde de Nike complique le transfert de Coutinho au Barça

636

Vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.Alors que le Barça étudie toujours la possibilité d'arracher Philippe Coutinho Liverpool , un tiers vient de compliquer une affaire qui était déjà peu évidente. Nike, sponsor du FC Barcelone , a annoncé précipitamment que le milieu brésilien s'était engagé en Catalogne et que le maillot floqué à son nom était dores et déjà disponible à l'achat. La marque américaine n'ayant toujours pas communiqué sur l'incident, difficile de savoir s'il s'agit d'une erreur de leur part ou d'un piratage. Quoi qu'il en soit, Nike a retiré son offre une heure plus tard. Trop tard.Cette péripétie n'a absolument pas plu à Liverpool , d'après le. Lesont donc sauté sur cette faute de procédure pour faire grimper encore un peu plus les prix, réclamant aujourd'hui une offre plus « astronomique » qu'elle n'était à la base. Pour rappel, Liverpool avait refusé cet été un chèque de 140 millions d'euros.Ça fait vraiment cher le maillot.