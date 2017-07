Une belle soirée pour les Suédoises et les Allemandes

1

RR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les deux nations sont en tête du groupe B.Après un pauvre match nul contre l’ Allemagne (0-0), les Suédoises ont parfaitement maîtrisé l’équipe de Russie (2-0). C’est d’abord Schelin qui profite d’une sortie manquée de la gardienne russe sur un coup franc pour ouvrir le score de la tête. En seconde période, tout en puissance, Blackstenius se joue de la défense et vient marquer le but du break.La partie aura été un peu plus compliquée pour les Allemandes face à l’ Italie (2-1), même s’il a commencé de la même manière. Sur un coup franc pourtant anodin, la gardienne italienne relâche la balle et Henning surgit derrière pour marquer de la tête. Dix minutes plus tard, l’Italie égalise grâce à Mauro . Mais le match bascule peu avant la 70minute, quand Peter redonne l’avantage à l’ Allemagne sur pénalty et l’ Italie est réduite à dix après l’expulsion de Bartoli.A la différence de buts, les Suédoises gardent la tête du groupe.