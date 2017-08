Une baston entre Lille et Marseille pour Abdennour ?

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Marche arrière pour le tank ?Alors que son départ au Zénith Saint-Petersbourg sous la forme d'un prêt de deux ans semblait réglé, la visite médicale étant même passée, Aymen Abdennour joue la montre depuis qu'il voit arriver dans son rétroviseur les prétendants marseillais et lillois. Selon RMC Sport , l'ex-Monégasque et actuel défenseur de Valence serait a priori chaud pour revenir en France et notamment à l'OM, malgré avoir balayé d'une main l'intérêt des phocéens l'hiver dernier et que les dirigeants marseillais semblaient avoir abandonné la piste. Entre temps, selon Marcelo Bielsa s'est mis en tête de prendre l'aspiration de son ancien club pour le coiffer au poteau.Il y a pourtant une belle place à prendre dans la future défense à 6 de Rudi Garcia