Une banque chinoise prête à lâcher 266 millions pour Southampton

On ne sait à quel saint se vouer.Après l'échec de l'offre formulée par l'entreprise chinoise Lander Sports Development, spécialisée dans la construction de stades, Southampton n'aura pas attendu longtemps pour retrouver un potentiel investisseur. Selon les informations de, lesvont prochainement recevoir une offre de participation au capital de la part de la plus grande banque chinoise d'investissement, CITIC Securities, qui pourrait mettre 266 millions d'euros sur la table dès la fin de la période d'exclusivité de Lander Sports Development, qui se termine fin février.Katharina Liebherr, qui détient actuellement la majorité des parts de Southampton , s'est déclarée ouverte à une ouverture du capital. La Suissesse avait hérité des parts de son père en 2010. Deux ans plus tard, les finances du club retrouvaient des couleurs et passaient pour un modèle de gestion. Mais pas sûr qu'une simple participation intéresse les Chinois. Toujours selon, leur ambition est de prendre le contrôle total du club.Si cela devait arriver, Southampton rejoindrait le cercle des équipes anglaises gérées par des Chinois, qui comprend actuellement Aston Villa , Birmingham, West Bromwich et Wolverhampton. Que des modèles, en somme.