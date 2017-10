Une banderole Chuuute à Amiens en tribune... Elle n'a pas semblé du goût de tout le monde en tribune. #RCLens pic.twitter.com/8UxZ2v2QLO — Lensois.com Live (@LensoisComLive) 21 octobre 2017

Peut-être un peu refroidis par l’ouverture du score rapide du Rémois Diego cet après-midi , des supporters lensois ont été contraints d'enlever une banderole en tribune Marek à la quinzième minute, sur laquelle on pouvait lire «» . Une référence cynique à la barrière effondrée lors du match du mois dernier entre Amiens et Lille, qui avait blessé une trentaine de supporters des Dogues . La banderole rappelle également celle de ces mêmes supporters lillois en fin de saison dernière, qui laissait voir un «» . Ce fameux « buuuut » était l’œuvre d’Amiénois victorieux lors de la dernière journée, et avait privé les Sang et Or d’un retour en Ligue 1.On aime ou on n'aime pas, mais le blanc sur fond noir c'est quand même joli.