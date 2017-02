Une banderole hostile au maillot violet de l’OM censurée au Vélodrome

0

LDC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis le début de l’année, une drôle de rumeur agite les supporters de l’OM : le troisième maillot du club pour la saison 2017-2018 devrait être violet et rose.Bizarre, tant ces couleurs ne représentent rien pour le club phocéen, dont la casaque historique est faite de bleu et de blanc. Il y a deux semaines, la Vieille Garde, collectif regroupant les membres fondateurs du premier groupe ultras français, le Commando Ultra, avait déployé une vaste banderole «» avec un Footix cintré d’un maillot violet. D’autres groupes ultras marseillais (les MTP, le CU, les Fanatics) ont également démontré leur mécontentement avec des banderoles du même acabit., explique-t-on du côté de la Vieille Garde,» Mardi soir, à l’occasion de la réception de l’OL, la Vieille Garde avait décidé de passer à l’étape supérieure. «» , indique un membre de la VG.Un étendard est confectionné, un mètre sur deux : «» . Respectant la procédure, les ultras ont déroulé l’étendard devant les stadiers postés à l’entrée de leur virage sud. «» , continue le membre de la VG. Quarante minutes plus tard (un temps bien plus long que d’ordinaire), le verdict tombe : interdiction de faire entrer la petite voile dans le Vélodrome., continue la VG.La Vieille Garde assure néanmoins n’avoir rien à reprocher à l’actuelle direction et l’assurer de son entier soutien dans le nouveau projet. «Le club a-t-il voulu ne pas froisser Adidas, avec qui il est lié jusqu’à la fin de l’année ? Pourquoi avoir empêché de faire rentrer cette banderole ? Contacté par Sofoot.com, l’Olympique de Marseille n’a pas souhaité faire de commentaires.