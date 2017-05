Une augmentation, la moindre des politesses selon Courtois

MR

On l'avait presque oublié, lui là-bas, au fond de la salle. Mais quand Thibaut Courtois lève son grand bras pour prendre la parole, on le voit venir de loin.Impeccable dans ses cages et déterminant dans le titre de champion des Blues, le gardien de Chelsea met aujourd'hui la pression sur ses dirigeants s'ils veulent le conserver la saison prochaine. Le Belge espère qu'un nouveau contrat lui soit proposé et l'a bien fait savoir dans une interview à. «, a lâché l’ancien Colchonero.» . Le Real Madrid l'ayant dans ses petits papiers pour succéder à Keylor Navas, Roman Abramovitch sait ce qu'il lui reste à faire.