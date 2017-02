Une appli pour les fans de foot et de rugby !

0

Alain Roche, Bernard Lama , Jimmy Adjovi-Boco... Non, ce n'est pas la défense d'une équipe senior, mais les parrains de l'application Fan Live. En compagnie de deux anciens rugbymen, Marc et Thomas Lièvremont, ils ont lancé la première « Fan Room dédiée aux fans » , le réseau social des fans de sport.Concrètement, avec Fan Live, vous pouvez : suivre l'actu de vos clubs de foot ou de rugby préférés (ou ceux que vous n'aimez pas, pour les espionner), gagnez des dizaines de cadeaux en testant vos connaissances grâce à des quizz, parlez de foot et de rugby avec Alain Roche, Marc et Thomas Lièvremont, lors de visio-conférences personnalisées en live, partager vos expériences...