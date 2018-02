Ünder remet la Roma sur les rails

19

Hellas (4-4-2) : Nicolas - Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares - Romulo (C), Buchel (Souprayen, 88e), Valoti (Calvano, 68e), Arons (Lee, 71e) - Petkovic, Matos. Entraineur : Fabio Pecchia.



Roma (4-2-3-1) : Alisson - Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov - Pellegrini, Strootman - Under (Gerson, 70e), Nainggolan, El Shaarawy (Perotti, 78e) - Dzeko (Defrel, 89e). Entraineur : Eusebio Di Francesco.

Grâce à son attaquant turc, la Roma est un peu moins Sevrée de succès depuis sept rencontres toutes compétitions confondues, la Louve a retrouvé des couleurs sans forcer sur la pelouse du Hellas, grâce au premier pion du jeune Cengiz Ünder.Une poignée de secondes seulement, une quarantaine pour être précis, ont eu le temps de s'écouler, quand la pépite de 20 ans prend les choses en main sous le soleil méridien de Vénétie. Le petit gaucher récupère le cuir sur son coté droit à l'entrée de surface, rentre à l'intérieur et envoie une galette téléguidée au premier poteau pour laisser Nicolas à genoux (1).Et pendant qu' Olivier Giroud prend ses marques sur la banquette des, la grande carcasse d' Edin Dzeko est bel et bien toujours là pour donner des sueurs froides aux défenses de la Botte. L'omniprésent Bosnien envoie une praline au-dessus (6), se heurte au dernier rempart de Vérone (15) puis flirte avec le poteau sur une volée du droit (20).La Roma roule sur son hôte et Strootman (23) et Nainggolan (24) manquent le cadre, alors que que Ryder Matos s'essaie à quelques tentatives peu convaincantes (17, 33). Dzeko manque une nouvelle fois le 2-0 et El Shaarawy perd son football aux six mètres (39).En seconde, Lorenzo Pellegrini est invité à aller se doucher pour un tacle de sauvage sur Matos (51). De quoi calmer les ardeurs des joueurs de la capitale, même s'ils sont proches du break par Dzeko (73) et Strootman (93). Mais les relégables, bien que se montrant plus entreprenants, n'en profitent pas et la Roma peut souffler.La semaine prochaine, c'est le All Star Benevento qui se présente au stadio Olimpico.