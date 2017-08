Unai Emery défend Marco Verratti

1

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quelqu'un a-t-il prévenu Unai Emery que Marco Verratti ne voulait plus partir ?Interrogé en conférence ce presse sur le caractère trop sanguin de son milieu italien, encore expulsé contre Toulouse, Unai Emery a trouvé le moyen de retourner la question en compliments pour Marco Verratti : «» Habile.Avec soixante-quatre cartons jaunes et quatre rouges en deux cents cinq matchs au PSG , soit une biscotte tous les trois matchs, le cas Verratti a tout de même de quoi irriter. Pas fou, l'entraineur du PSG a donc adressé un tout petit reproche à son métronome du milieu du terrain : «Une langue de bois digne des plus belles heures de Ségolène Royal.