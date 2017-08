Un week-end post-opératoire sur le marché des transferts

Après la déferlante brésilienne arrivée vendredi soir, le marché des transferts a repris son souffle. Tentative de sevrage avec un article, rubrique transferts, sans placer son nom.

L'homme dont on ne doit pas écrire le nom a quitté le Barca, et c'est toute la Catalogne qui lui cherche un successeur. Selon Philippe Coutinho serait «» de rejoindre Barcelone cet été, moyennant 85 millions d'euros. Maisannonce dans le même temps qu'Ousmane Dembélé se serait mis d'accord avec les Blaugranas, qui pourraient allonger 100 millions d'euros. Ça sent la négociation en sous-marin avec Ronny Rodelin , tout ça.Qui imaginerait Cristiano Ronaldo mis en examen ? La justice espagnole apparemment. Convoqué chez la juge, CR7 aurait eu une défense aussi efficace dans son bureau que sur les terrains : «(Farnell, un avocat, ndlr)» aurait déclaré le Portugais. Ou encore, d'après la radioqui affirme s'être procuré le rapport d'audition : «(...)» Ça sent la négociation en sous-marin pour venir jouer en Ligue 1, tout ça.Coup de chaud sur la côte d'Azur.annonce en effet que Wesley Sneijder va rejoindre Mario Balotelli à l'OGCN d'ici lundi. Un accord de principe aurait même déjà été trouvé ce dimanche soir. Fou. Si, sur les terrains, l'opération peut être discutable avec un mec de 33 ans plus franchement au top de son football, sur les plages en revanche, c'est complètement validé.Si Sneijder envisage de passer de Turquie à côte d'Azur, Dalbert Henrique se verrait bien faire une virée en Italie au mois d'août. Laaffirme que l'Inter Milan va faire partir son virement de 20 millions d'euros lundi, jour où le latéral signera avec les Nerrazzurri. Mais Nice compte bien dégainer ses derniers charmes pour garder son Brésilien. Allo Yolanthe ?Le 30 juillet, Jean-Michel Aulas annonçait que Nicolas Nkoulou faisait «» . Mais ce qu'il n'avait pas précisé, c'est le nom du projet. Maintenant, on sait : Nkoulou était prévu pour jouer au Toro. En prêt.Point Turquie numéro un : Fernando prend le coup de balai passé par Pep Guardiola et s'envole pour Galatasaray. Moins de six millions d'euros pour un Brésilien de 30 ans, c'est cadeau.Point Turquie numéro deux : Jeremain Lens ne retrouvera par ses Black Cats. Après un prêt à Fenerbahçe la saison passée, c'est cette fois pour le Besiktas que jouera le Néerlandais de 29 ans. Avec ce transfert, le club stambouliote fait une entrée remarquée dans l'officialisation jeu.Point Turquie numéro trois : les poches pleines de yuans, Burak Yilmaz peut rentrer au pays. Après un an et demi au Beijing Guoan, le buteur de 32 ans a signé pour trois ans et demi avec Trabzonspor. On lui souhaite d'arriver à bon port.Liverpool s'intéresse à Benjamin André. Comme ça. Pour convaincre Philippe Coutinho de rester ? Le Brésilien est à la mode en Ligue 1 , et Bordeaux ne compte pas être un. Après avoir recalé Wellington Silva à la visite médicale, les Girondins font dans la contrefaçon et lorgnent, selon, du côté de la Bulgarie et de l'ailier de Ludogorets, Jonathan Cafu. En même temps, quand tu t'es fait sortir par Videoton, même Everton Souza aurait fait l'affaire. Sauf qu'il a signé vendredi au Mumbai City FC.L'éternelle recherche d'un numéro neuf à Marseille. Pendant que Drogba déglingue des lucarnes en USL affirme que l'OM s'active pour Stevan Jovetic. Problème, l'Inter Milan n'aurait que faire des approches olympiennes.Un problème ne venant jamais seul, Carlos Bacca, autre piste olympienne, se verrait bien retourner à Séville , selon son agent.Un ancien Marseillais arrive à Turin, l'autre s'en va. Mario Lemina devrait signer à Southampton dès la fin de sa sieste dominicale. Un homme qui ne vivra pas un lundi comme un lundi, donc.Le défenseur péruvien Yoshimar Yotun quitte Malmö, direction Orlando City. Et ça, ce n'est pas rien.Caen, Grenade, Lorient, Udinese, Toulouse, Saint-Gall : Yrondu Musavu du pays.Du Viktoria Plzen à Brighton, l'espoir tchèque Ales Mateju en a dans la chaussette.Omenuke Mfulu a terminé son livre et peut signer au Red Star. Et visiblement, les supporters rémois avait besoin qu'on leur rafraichisse la mémoire à son sujet., très peu pour Nianankoro Doumbia. Le milieu malien de Martigues préfère aller jouer les premiers rôles avec le FK Mlada Boleslav plutôt que signer avec la réserve du PSG. Vrai qu'en Tchéquie, il peut au moins rêver s'offrir un frisson olympien.Rafael Santos Borré se rapproche du pays. Le Colombien quitte l'Atlético pour rejoindre River Plate. Attention à ne pas abuser du Fernet, ou il risque de finir toutGary, un ami qui... ben qu'on avait un peu oublié, en fait. L'Uruguayen de 29 ans, passé par Valenciennes et Monaco, a été libéré par le Maccabi Haïfa et s'est engagé avec Courtrai. En prenant un un vol long courrier ?La team OM ne se réunira pas en Grèce. Parti à Levadakios pour y signer un contrat, Florian Raspentino ne rejoindra finalement pas José Anigo et Brandao. L'ancien Bastiais évoque des «» , le Brésilien assure qu'il ne l'a pas touché.