Un week-end peinard sur le marché des transferts

Week-end oblige, le mercato a préféré faire la sieste, même si on peut toujours compter sur Marco Verratti et Kylian Mbappé pour envoyer quelques étincelles. En même temps, n'importe quel transfert aurait eu une saveur très fade comparé à l'info du week-end : la légende Benjamin Nivet rempile pour un an à l'ESTAC.

La partie de ping-pong du week-end : encore et toujours Marco Verratti

Story Instagram de Marco Verratti à la suite de ses supposés propos tenus à la Gazzetta dello Sport. pic.twitter.com/Ksev0dIlTD — Daily Mercato (@DailyMercato) 24 juin 2017

Monaco s’accroche à Kylian Mbappé

Galatasaray pioche en Ligue 1

L’officialisation du week-end : Germain à l'OM

🔴 COMMUNIQUÉ | Accord entre l'@AS_Monaco et l'Olympique de Marseille pour le transfert de Valère Germain.➡️ https://t.co/Ku42dq87EA pic.twitter.com/prLNcq6wSM — Olympique Marseille (@OM_Officiel) 24 juin 2017

Le Barça fait ses courses en Chine ?

Les rumeurs du week-end

C’est fait, mais on s’en fout

Par Robin Richardot

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Laa lâché une petite bombe en publiant ce samedi une interview du milieu parisien. «» , aurait ainsi déclaré le petit Hibou qui en a visiblement marre de jouer avec des tocards comme Cavani ou Thiago Silva . Mais l’épisode de la journée aurait été trop banal s’il s’arrêtait là et les scénaristes du feuilleton Verratti avaient tout prévu pour tenir le spectateur en haleine. L’Italien a donc laissé entendre un peu plus tard, via un énigmatique post sur Instagram, qu’il n’avait pas tenu ces propos.Rebondissement toujours, le journaliste du quotidien italien, Alessandro Grandesso, a répondu à ce démenti. «» , a-t-il tweeté. Un beau coup droit qui n’effraye pas Marco. «» , a de nouveau publié le joueur. Fin de l’épisode. Honnêtement,peut aller se rhabiller.Si l’AS Monaco s’est déjà préparé à perdre plusieurs éléments clés de son équipe lors de ce mercato, le club de la Principauté espère bien garder sa pépite française. C’est en tout cas ce qu’annonce. Le club asémiste aurait proposé une belle augmentation au jeune buteur. Actuellement à 80 000 euros par mois, Mbappé passerait à 700 000 mensuels, soit le salaire que touche Falcao. Dans le même temps, le journal dominical évoque une offre du Real Madrid de 130 millions plus des bonus, pendant quecroit savoir que le Paris Saint-Germain s’apprête à envoyer une offre encore supérieure. Les deux clubs sont bien décidés à décrocher la moule de son Rocher.Le championnat turc a la cote ces temps-ci en Ligue 1. Selon plusieurs médias locaux, Younès Belhanda, prêté cette saison à Nice par le Dynamo Kiev, aurait signé un contrat de quatre ans en faveur de Galatasaray. Le club niçois ne pouvait pas aligner les neuf millions d’euros demandés par le club ukrainien et les Turcs en ont profité. Mais les Stambouliotes n’allaient pas s’arrêter en si bon chemin. Bafétimbi Gomis aurait lui aussi signé un contrat de trois ans et serait attendu mardi ou mercredi à Istanbul.Enfin. L’Olympique de Marseille a officialisé ce samedi la venue de Valère Germain. Le club phocéen est tombé d’accord avec l’AS Monaco pour un transfert à huit millions d’euros plus deux de bonus. Le buteur français passera sa visite médicale et signera toute la paperasse ce lundi.Bien installé au Guangzhou Evergrande où il est arrivé en 2015, Paulinho a confirmé dans la presse brésilienne l’intérêt que lui porte le FC Barcelone. «» , a déclaré le milieu brésilien à. «» . La Chine, elle, en a un : environ sept millions. Soit en euros le salaire du joueur.Le nouvel entraîneur du Zénith Saint-Pétersbourg, Roberto Mancini , serait très intéressé par le profil de Lorenzo Callegari. Le jeune joueur du Paris Saint-Germain n’a disputé aucun match officiel cette saison malgré une bonne préparation lors de la tournée américaine. Une promesse de moins au PSG pour faire plaisir à Verratti ?Toujours côté départs au PSG, Sirigu serait tout proche de signer au Torino. Le club italien cherche un gardien pour remplacer Joe Hart , reparti à Manchester City.avance qu’Enzo Crivelli va s’engager avec Angers dans la semaine. Le montant du transfert s’élèverait à quatre millions d’euros. Soit le plus gros investissement de l’histoire du SCO Angers.Selon la presse anglaise, Alex Oxlade-Chamberlain pourrait rejoindre Liverpool cet été. Le club de la Mersey serait prêt à formuler une offre autour des trente millions d’euros. Avec déjà Mané et Salah, lesne veulent pas battre de l’aile l’année prochaine.Romulus et Remus font leur crise d’adolescence. D’après Sky Sports Italia, Konstantinos Manolas et Leandro Paredes pourraient quitter l’AS Roma et rejoindre le Zénith Saint-Pétersbourg pour un combo à soixante-quinze millions d’euros. Après la vente de Salah, la Louve continue de se faire déshabiller contre de jolis billets.-nar.Selon, le Paris Saint-Germain serait tout proche d’un accord avec Éver Banega pour cinq ans. Paris, la ville duSamedi, laa évoqué une offre de Chelsea pour Alex Sandro à hauteur de soixante-dix millions d’euros, tandis que leannonce ce dimanche que le Brésilien souhaiterait rejoindre lesL'Olympique lyonnais aurait trouvé un accord personnel avec Jason Denayer, d'après. Le défenseur central belge de Manchester City pourrait arriver en prêt dans la cité rhodanienne.Petit oiseau si tu n’as pas d’ailes, tu peux aller à Schalke. En tout cas, c’est ce qu’a fait le jeune oisillon Amine Harit. Champion d’Europe U19, le milieu offensif français quitte le FC Nantes et s’est engagé pour quatre ans avec le club allemand.Abraham Guié Guié a signé un bail de deux ans avec Orléans. Ancienne révélation du Tours FC puis en difficulté à l’OGC Nice, l’attaquant s’est relancé grâce à son expérience à l’Apollon Limassol. Attention à ne pas se voir trop beau maintenant. Albano Bizzarri a signé pour une saison à l’Udinese. Le gardien de trente-neuf ans évoluait cette saison avec Pescara en Serie B. Bizzarri, Bizzarri, comme c’est étrange.Une petite saison et puis s'en va. Famara Diedhiou quitte Angers et rejoint l'Angleterre. L'attaquant devra cependant se contenter de la deuxième division puisqu'il rejoint Bristol City, qui a fini dix-septième en Championship. Ça ne fait pas vraiment rêver sur le papier, Bristol.Suivi par Toulouse, le néo-international argentin Marcos Acuña a finalement préféré rejoindre le Sporting CP. C'est pas grave Pascal, passe à autre chose.Coup double pour l’ESTAC. Après Mathieu Deplagne il y a quelques jours, le promu a recruté Bryan Pelé et le vieux briscard Oswaldo Vizcarrondo pour renforcer son effectif. Le fameux plan à Troyes.Mais la vraie bonne nouvelle du week-end pour les Troyens, c’est la prolongation de Benjamin Nivet . La légende de l’ESTAC continue l’aventure jusqu’en juin 2018 pour sa douzième saison au club. Immortel.