Un week-end chargé sur le marché des transferts

Un bon paquet d’officialisations au programme. Après d'interminables négociations, Bakayoko a enfin rejoint Chelsea. Séville continue de recruter intelligemment en s’adjugeant les services de Nolito, tandis que Biglia a signé au Milan AC. Du grand classique en somme. Jusqu'à ce que Marco Simone décide de s'offrir une petite folie, en annonçant s'engager dimanche avec le Club Africain, en Tunisie.

Le gros coup du week-end

Le clash du week end

Le Parc Hatem

Le bon coup du week end : Séville se paie Nolito

Les rumeurs du week-end

Marco l'explorateur

La boulette du week-end

C'est fait, mais on s'en fout

Ça n'en finissait plus. Après plusieurs semaines de négociations, l' ASM a craqué pour laisser Chelsea enfin boucler le transfert de Tiémoué Bakayoko . Le désormais ex Monégasque a signé un contrat de cinq ans. Lesse sont eux acquittés d'une indemnité de transfert de 45 millions d'euros pour le milieu international français. Soit cinq millions de plus que ce que l' AC Milan a payé à la Juventus pour s'acheter Leonardo Bonucci . Bah quoi ? Marseille a failli rater Adil Rami . C'est le néo Olympien qui balance lui même l'information sur les réseaux sociaux: «» . Apparemment, les Andalous auraient refusé de verser au joueur un intéressement à hauteur de 10% sur son transfert, pourtant prévu par son contrat. Ce qui aurait pu faire capoter la venue de l'ex Lillois à l'OM. Finalement, Rami se serait résigné à rejoindre l'Hexagone, quoi qu'il arrive. La France toute entière va donc peut être pouvoir prochainement admirer Pamela Anderson dans les tribunes du Vélodrome. Adil, ce héros.Le feuilleton Ben Arfa continue. Écarté par le PSG alors que le club est en tournée aux États-Unis, l'ancien Niçois n'avait pas manqué de râler sur les réseaux sociaux. Selon le, la mise à l'écart de Ben Arfa serait en réalité due à une gaffe du milieu offensif parisien, qui, au mois d'avril, serait venu demander au propriétaire du PSG , Tamim Al-Thani, son numéro de téléphone, en prétextant que Nasser Al-Khelaïfi ne lui répondait pas quand il essayait de le joindre. Le tout sous le nez du président du PSG . Ouvertement défié par son joueur, ce dernier aurait donc demandé à Unai Emery de le mettre en marge du groupe professionnel.A l'ombre des mastodontes, le FC Séville continue de recruter malin. Les Andalous ont annoncé s’être mis d'accord avec Manchester City pour le transfert de l'ancien attaquant du Celta Vigo, Nolito. Lesont perçu autour de neuf millions d'euros pour compenser le départ du joueur. Une recrue plutôt bon marché pour les Sévillans, qui, l'air de rien, ont aussi accueilli dans leurs rangs ces dernières semaines Luis Muriel, Ever Banega, Guido Pizarro et Sébastien Corchia. Pas dégueulasse.Selon le, Liverpool serait prêt à offrir plus de 70 millions d’euros pour enrôler Naby Keita, l'ailier de Leipzig. Faisons comme si c'était normal après tout.D'après, Chelsea aurait proposé 100 millions d’euros à la Juve pour se payer Gonzalo Higuain. Dans le même temps,affirme que les négociations entre leset Antonio Conte quant à la prolongation de contrat de l'entraineur italien coincent sérieusement. L'ancienserait mécontent du mercato estival de ses dirigeants. Problèmes de riches.Lille, c'est le Brésil. Après avoir déjà recruté Thiago Mendes et Luiz Araujo, le LOSC serait sur le point de conclure le transfert de deux joueurs de Santos, le défenseur Caju, et le milieu de terrain Thiago Maia. Les Dogues seraient même prêts à débourser 14 millions d'euros pour acquérir le second. Au vue de son mercato, Marcelo Bielsa serait donc un Argentin qui aime les Brésiliens. Oui, c'est possible.Lescontinuent de chasser. Après avoir recruté Marçal, Ferland Mendy, Marcelo, Bertrand Traoré, Mariano Diaz et Kenny Tete, le club rhodanien surveillerait de près l'attaquant argentin de River Plate, Lucas Alario.La Juve zieute du coté du Milan AC. Selon la, la Vieille Dame en pince pour Mattia De Sciglio (31 sélections) et Manuel Locatelli. Sauf que le club lombard ne serait disposé à laisser partir que le premier des deux. Sinon, tout se passe bien pour Leonardo Bonucci à Milan, merci pour lui.Après avoir successivement entrainé depuis 2014, Lausanne, Tours et Laval, Marco Simone tente l'aventure tunisienne. L’ancien attaquant de l’AC Milan et du PSG s’est engagé pour deux ans avec le Club Africain, le formation rivale de l'autre grand club de la capitale, l'Espérance. Un derby chaud, mais après avoir survécu à un Tours-Orléans en 2015, Marco n'a plus peur de rien.Alors que son transfert au Milan n'a été officialisé que dimanche soir pour un montant estimé à 18 millions d'euros, Lucas Biglia, qui sort de quatre saisons consécutives à la Lazio, a encore un peu de mal à tourner la page. Alors qu'un supporter lui demande après l'entrainement ses impressions sur ses débuts avec les, l'Argentin lâche machinalement un «» . Ce à quoi lelui répond du tac au tac : «» Saleté de réflexe pavlovien.Retour àpour Andrea Bertolacci. En manque évident de temps de jeu à l'AC Milan, le milieu de terrain vient d’être prêté par le club lombard au Genoa, où il avait déjà évolué de 2012 à 2015.Baptiste Aloé, lui, préfère couper le cordon. Le défenseur de 24 ans, formé à l'OM, s'est engagé pour trois ans au VAFC, Marseille l'ayant libéré de sa dernière année de contrat.L'Eintracht Francfort, c'est bien. Schalke 04, c'est mieux. De quoi décider Bastian Oczipka à se bouger pour changer depour atterrir dans la Ruhr, du coté de Gelsenkirchen. Le défenseur allemand s'est engagé avec lesjusqu'en 2020.La razzia continue. Non contente de faire ses courses en Ligue 1, la Süper Lig s'attaque désormais à la Liga en débauchant l'ancien Bordelais Mariano . Après deux saisons pleines à Séville, le latéral rejoint Galatasaray moyennant cinq millions d'euros.Retour au pays pour Diego Alves . Le portier brésilien de Valence s'envole pour Flamengo, pour terminer pépère sa carrière, à domicile. Et laisse probablement le champ libre à son compatriote Neto , fraichement arrivé en Espagne et probable portier numéro un desla saison prochaine.Les paris de Monchi . Sous l'impulsion de son nouveau directeur sportif, la Roma n'est pas effrayée de tenter un coup inattendu lors de ce mercato estival. La Louve claque donc 13 millions d'euros hors bonus pour se payer les services de Cengiz Under , milieu de terrain offensif international turc de l' Istanbul Basaksehir . Fallait oser.