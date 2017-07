Un week-end agité sur le marché des transferts

Manchester United et Everton ont enflammé le week-end avec le dossier Lukaku-Rooney pendant que le Real Madrid craque pour le meilleur joueur de l’Euro U21 et que Chelsea renforce sa défense. Sinon, rien de très inhabituel pour cette fin de semaine : des rumeurs, des petites transactions et une vidéo d’excuses de Verratti. La routine quoi.

1

Lukaku du week-end

Paul Pogba & Romelu Lukaku 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/bjiIWSt32U — 101 Great Goals (@101greatgoals) 8 juillet 2017

Le retour à la source du week-end

Le coup de jeune du week-end

Les confessions intimes du week-end

Déclaration de Marco Verratti. pic.twitter.com/J4OWKSoFEy — PSG Officiel (@PSG_inside) 7 juillet 2017

La querelle du pauvre du week-end

Le coup de Blues du week-end

Which name would you get on the back of your @nikefootball Chelsea home shirt today? 👀 #WeAreThePride pic.twitter.com/WKmYxd2x0K — Chelsea FC (@ChelseaFC) 9 juillet 2017

La belle promotion du week-end

Les autres coups sévillans du week-end

Le prank du week-end

⚽️ FICHAJE ⚽️¡Cristiano Ronaldo se une al Atlético Saguntino!El firme deseo del portugués de abandonar el Real Madrid ha sido clave. pic.twitter.com/W1hZgVKvpo — Atlético Saguntino (@AtcoSaguntino) 8 juillet 2017

Ce qu’il s’est murmuré ce week-end

C’est fait mais on s’en fout

Attention les yeux, gros billets en approche. Après avoir fait les flambeurs l’été dernier pour rapatrier Paul Pogba, les dirigeants de Manchester United se préparent de nouveau à faire chauffer le porte-monnaie. Le club mancunien a en tout cas confirmé avoir trouvé un accord pour le transfert de Romelu Lukaku. Selon, le montant de la transaction s’élèverait à 100 millions de livres. Paul Pogba, aka l’autre homme qui valait plus de 100 millions d’euros, aime ça.. Treize ans après avoir rejoint Manchester United, Wayne Rooney est de retour à Everton, son club formateur. Devenu une véritable légende d’Old Trafford et meilleur buteur de l’histoire des, l’homme à la chevelure énigmatique retourne dans les bras de son premier amour alors qu’il n’a été titularisé qu’à quinze reprises la saison dernière. Mais l’attaquant ne compte pas rester sur un échec et s’il tombe, ce n’est que pour mieux apprendre à se relever. Bruce Wayne Rooney L’étiquette était belle. Dani Ceballos, 20 ans et meilleur joueur de l’Euro U21. Le prix ? Dix-huit millions d’euros, une broutille. Forcément, le Real Madrid a sauté sur l’occasion. Le milieu de terrain quitte donc le Betis Séville pour rejoindre laalors que le FC Barcelone rêvait d’accueillir la petite pépite espagnole. C’est ballot.Et si c’était la fin du feuilleton Verratti ? Du moins jusqu’au prochain mercato. En vidéo, le petit Hibou a sorti un beau discours pour s’excuser du bordel que son agent a causé et pour crier à nouveau son amour pour Paris. «» , a déclaré l’Italien. Paroles, paroles et paroles...Le feuilleton Verratti est un tel succès qu’il a donné naissance à des produits dérivés, forcément d’une qualité un peu inférieure. Alors dans le rôle du PSG, à savoir le méchant club qui ne laisse pas partir son joueur, on retrouve le Stade Rennais, pendant que le FC Barcelone est remplacé par Montpellier et que le joueur au centre est Giovanni Sio. Dans une interview accordée àce week-end, l’attaquant ivoirien a évoqué «» concernant le Stade Rennais qui bloque son transfert. Le club breton n’a donc pas tardé à riposter. «» , précise un communiqué.Selon, le défenseur de l’AS Roma, Antonio Rüdiger, est à Londres pour passer sa visite médicale. Il s’engagera ensuite avec Chelsea pour un transfert estimé à un peu moins de quarante millions d’euros. L’entraîneur des, qui râlait à cause d’un mercato très calme jusqu'ici, va pouvoir profiter de son nouveau jouet en défense. Antonio content.Prometteur à Nice, Jordan Amavi a assez confirmé à Aston Villa pour taper dans l’œil du FC Séville. Après la Championship, le jeune défenseur français de 23 ans va donc découvrir la Liga en rejoignant le quatrième du précédent exercice. On lui souhaite une une plus grande réussite pour sa prochaine saison que celle de Benoît Trémoulinas l’année dernière. On lui souhaite de jouer au moins une petite seconde quoi.Décidément, le week-end a été chaud en Andalousie. Après Jordan Amavi, le club a réussi à arracher Guido Pizarro des griffes des Tigres de Monterrey pour un montant d’environ dix millions d’euros. Il a fallu un peu plus aux Andalous pour attirer Luis Muriel. L’attaquant colombien de la Sampdoria débarque pour cinq ans en échange d’un chèque de vingt millions d’euros. Après une telle activité, la sieste dominicale était bien méritée.À Sagunto, on aime faire le. L’Atlético Saguntino, qui évolue en Segunda B (D3), a donc tout simplement annoncé l’arrivée de Cristiano Ronaldo . «» , a tweeté le club valencian. Ce dernier s’est même permis d’inventer une réaction de la star madrilène : «» . En réalité, le club a attiré Adrià Granell. Tout de suite moins sexy. Au moins, la blague n’a pas mal tourné.Selon Dani Alves serait sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain. Brésil, Paris ettoujours, le quotidien affirme qu’en cas d’échec dans le dossier Mbappé, le club de la capitale se rabattrait sur Philippe Coutinho. Y a pire comme plan B.Et si Alexis retrouvait Pep ? Le quotidien portugaiscroit savoir qu’ Alexis Sanchez aurait trouvé un accord avec Manchester City. Sanchez, quelle drôle de recrue pour asseoir son pouvoir sur la Premier League !Toujours de l’autre côté de la Manche, il paraît qu’Arsenal a formulé une troisième offre à 51 millions d’euros pour Thomas Lemar. Mais l’AS Monaco demanderait 90 millions. Caprice de prince.Selon la presse italienne, la Fiorentina garderait un œil sur Jesé. Mais l’Espagnol ne serait pas le seul Parisien qui intéresse la Viola. Grzegorz Krychowiak serait aussi dans leurs petits papiers. A priori, le PSG ne devrait pas trop les retenir.Énorme ! L’Olympique Lyonnais aurait trouvé un accord avec Marcelo ! Bon, il s’agit du défenseur central brésilien de Besiktas mais c’est déjà ça. Et sinon, l’OL est au courant qu’il n’est pas obligé de recruter uniquement chez les clubs qu’il a rencontrés en Ligue Europa ?Larapporte que la Lazio et l’AC Milan seraient proches de trouver un accord autour de 18 millions d’euros pour le transfert de Lucas Biglia . Dis donc, est-ce que les Lombards ne seraient pas en train de nous sortir un gros mercato ?Benjamin Moukandjo pourrait quitter Lorient pour rejoindre le Jiangsu Suning, club chinois entraîné par Fabio Capello . Idéal pour passer un été ensoleillé.Le retour au bercail de Steve Mandanda semble se concrétiser. Le gardien français devrait donc retrouver l’Olympique de Marseille après une année très compliquée à Crystal Palace. L’ancien capitaine de l’OM s’entraînait déjà depuis plusieurs jours dans la cité phocéenne.C’est transformé ! Après trois semaines d’essai, Antoine Gounet s’est engagé avec Quevilly-Rouen, promu en Ligue 2. Le gardien aura donc connu la D2 anglaise puis néerlandaise avant de découvrir la française. À jamais les deuxièmes.Chouette alors ! Wesley Lautoa a signé un contrat de trois ans avec Dijon. C’est la quatrième recrue pour les Bourguignons.Et de dix, et de onze. Les recrues s’enchaînent à Lille depuis ce début de mercato. Le LOSC a d’abord officialisé la venue du Brésilien Thiago Mendes. Puis c’est Ezequiel Ponce, prêté par l’AS Roma, qui a posé ses valises dans le Nord. Un attaquant puissant et poli.Le jeune gardien de Nice, Mouez Hassen, est prêté à Châteauroux pour la prochaine saison. Le joueur avait déjà été prêté à Southampton l'année dernière.Ça y est, Sébastien Driussi est officiellement un joueur du Zénith Saint-Pétersbourg. L'attaquant argentin, qui a marqué dix-sept buts avec River Plate la saison dernière, a signé un bail de quatre ans.La meute s’agrandit. Ruben Neves et Willy Boly quittent tous les deux Porto pour rejoindre Wolverhampton, en D2 anglaise. Le premier pour 18 millions d’euros, l’autre en prêt. Le fait que Jorge Mendes, agent de Ruben Neves, soit un ami du propriétaire chinois du club ? Mais non, ça n’a aucun lien on vous dit.En plus d’arrêter tous les ballons adverses, Gigi Buffon ne s’est pas gêné pour mettre un stop à la carrière de Norberto Murara Neto. Arrivé en 2015 à la Juventus, le gardien brésilien n’a joué que onze petits matchs en Serie A et part donc tenter sa chance à Valence, dont les cages sont déjà bien gardées par Diego Alves. Pas sûr que le banc valencien soit plus confortable que celui de la Juve.Chadrac Akolo s’est engagé pour quatre ans avec le VfB Stuttgart. Le jeune ailier congolais, qui a inscrit quinze buts la saison passée dans le championnat suisse, était arrivé dans ce pays avec le statut de réfugié avant de briller sur les terrains.