Un vol plané et une croisière à Valenciennes

Drôle de semaine pour le VAFC.Après un début de saison mouvementé , les joueurs de Valenciennes ont pu souffler un peu en participant à une séance de chute libre simulée. L’entraîneur intérimaire, Nicolas Rabuel , a décidé de faire planer ses joueurs à Lesquin, et ce sans prendre de psychotropes.Bien qu’il ne soit qu'une solution temporaire, ce même Rabuel risque de rester un peu plus longtemps que prévu, puisque son président Eddy Zdzeich est parti en croisière en Méditerranée sans avoir trouvé de véritable successeur à Faruk Hadzibegic Eddy Zdziech enverra sa lettre de licenciement à Hadzibegic via une superbe carte postale des Cyclades.