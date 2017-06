Un vendredi sur le marché des transferts

IL EST DE RETOUR ! Le mercato estival a ouvert ses portes ce vendredi avec déjà quelques friandises. L'OM se positionne sur Valère Germain, Jérémy Ménez met les voiles en Turquie et l'ASSE a peut-être enfin trouvé son nouveau coach.

Le gros dossier du jour

Le vacancier du jour

La rumeur folle du jour

Les autres rumeurs du jour

Le bon coup du jour

Le mec que la Ligue 1 s’arrache

Le globe-trotter du jour

Nouveau coach pour une nouvelle vie

La piqure de rappel du jour

Le secret de polichinelle du jour

Le coup de balai du jour

Des nouvelles de… Mario Gomez

Top-striker @Mario_Gomez is staying with the Wolves. Mario will again be wearing the VfL Wolfsburg colours in the 2017/2018 season.👍💚 pic.twitter.com/2QLnIkaWlu — VfL Wolfsburg EN (@VfLWolfsburg_EN) 9 juin 2017

L’appel du pied… vers Karim Rekik

Le râteau du jour

Le mec qui se rachète une réputation

C’est fait, mais on s’en fout

Par Florian Lefèvre

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et si c’était lui, la première recrue marseillaise de l’été ? Après un mercato d’hiver clinquant (Payet, Evra, Sanson), l’OM vise Valère Germain . Selon, l’attaquant de Monaco est partant pour rejoindre son club de cœur . Les deux clubs négocient autour de dix millions d’euros pour régler la dernière année de contrat de l’ancien Niçois. Fidèle à son slogan cher à ce bon vieux Frank Mc Court, l’OM s’est aussi positionné sur Stevan Jovetić, Mario Balotelli Bacary Sagna - à qui le club aurait déjà proposé deux ans de contrat - et Sébastian Driussi, 21 ans, un jeune attaquant de River Plate. Et, sinon, une charnière centrale potable, c’est pour quand ?Le PSG fait de la place dans ses bureaux pour accueillir son nouveau directeur sportif, Antero Henrique . Un mois et demi après le départ d’ Olivier Létang , c’est Patrick Kluivert , qui répondait à la fonction de directeur du football, qui quitte le club parisien. Le Pat’ a refusé un reclassement proposé par le club. En espérant tout de même que le Néerlandais ait passé un agréable séjour et qu’il ait profité des attractions de la capitale.200 millions d’euros de transfert et 120 millions de salaire annuel. Selon, c’est le pactole que serait prêt à débourser un club chinois - dont le nom reste secret - pour attirer le quadruple vainqueur de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo . En même temps, si on compare aux 68 millions qu’avait proposé Liverpool pour Virgil van Dijk avant de se rétracter ), 200 millions pour CR7, c’est pas cher payé. Va falloir rajouter des billets violets, les mecs !Déjà l’effet Antero Henrique ? Selon Jorge Mendes négocierait avec le PSG pour la venue de James Rodriguez. Le Colombien connaît bien le nouveau directeur sportif du PSG puisque c’est lui qui l’avait attiré à Porto en 2010.Selon, l’ancien coach de l’ Inter et de l’ Ajax Frank de Boer serait en contact avec Crystal Palace . En espérant que si l’affaire se conclut, il restera plus longtemps à Selhurst Park qu’à Giuseppe Meazza . Le média britannique rapporte que Crystal Palace s’est aussi renseigné auprès de Claudio Ranieri , également annoncé à Leeds.Mais où va finir Alexis Sánchez ? Peut-être au Bayern Munich , qui serait prêt à claquer 40 millions de livres selon le. Le principal intéressé s’en fout : «» , a-t-il déclaré, dans des propos rapportés parLa Juve aurait placé Steven N’Zonzi dans son viseur. À en croire, le champion d’ Italie aurait proposé 25 millions d’euros à Séville pour enrôler le milieu de terrain français.Selon, Manchester City aurait mis Serge Aurier sur sa liste s’il ne parvenait pas à faire signer Kyle Walker. Et si Walker partait chez les, c’est Tottenham qui serait intéressé pour enrôler Sergio.D’après le, le PSG aurait envoyé une offre de 75 millions d’euros à l’Atlético pour Jan Oblak. Le gardien qui ne savait pas arrêter un penalty pourrait ainsi devenir le plus cher de l’histoire.C’est fini pour Luciano Spalletti à la Roma. Le coach à la barbichette qui vient de hisser la Roma à la deuxième place de la Serie A, se barre à l’Inter, où il a signé jusqu’en 2019. Pas de Coupe d'Europe pour lui, la saison prochaine !Après s’être fait rembarrer par Fabio Celestini, Patrick Vieira ou encore Claude Puel, l’AS Saint-Étienne a jeté son dévolu sur Óscar García, le coach espagnol du Red Bull Salzbourg. Selonet, il ne resterait que quelques détails à ficeler. Maisrapporte que le FC Nantes a aussi transmis une offre.Un petit tour et puis s’en va. Un an après son retour en Ligue 1 à Bordeaux, Jérémy Ménez s’exile à Antalyaspor, en Turquie. Le jeune trentenaire a signé jusqu’en 2019 pour le projet sportif, à n’en pas douter. Toujours est-il qu’il va jouer avec Samuel Eto’o. Autre chose que Diego Rolan.Grâce au réseau de son pote Roman Abramovitch , Leonid Slutsky a fini par signer à Hull City. L’ex-sélectionneur de la Russie a pour mission de faire remonter lesen Premier League.Mission similaire pour Garry Monk. Après avoir démissionné de son poste à Leeds United, il succède à Aitor Karanka sur le banc de Middlesbrough.Pour revenir jouer des coudes avec les cadors de Bundesliga, Schalke fait confiance à Domenico Tedesco, 31 ans seulement, qui vient de terminer quatorzième de la Bundesliga 2 avec le FC Erzgebirge Aue.Comme Schalke, le Bayer Leverkusen donne sa chance à un entraîneur des divisions inférieures. Son nom : Heiko Herrlich. Il vient de faire monter le SV Jahn Regensburg en deuxième division.» Dans, Dimitri Payet rappelle qu’il n’est pas revenu à l’OM pour se faire sortir par le Mladá Boleslav en Coupe d’Europe. Sinon Valère Germain, ça serait déjà un très bon début.Les clubs de Premier League ont officiellement dévoilé les noms des joueurs en fin de contrat. Et sur la liste de Manchester United, on retrouve un certain Zlatan Ibrahimović, 35 berges, mais auteur de 28 buts toutes compétitions confondues en 2016-17. Bon, le géant restera à Manchester pour se soigner et pourrait finalement resigner un contrat en janvier 2018. Encore un peu flou tout ça.Toujours au rayon des produits périmés en Premier League, Jesus Navas, Bacary Sagna, Pablo Zabaleta, et même Willy Caballero, qui a rendu des précieux services cette saison, sont mis à la porte par Manchester City. En revanche, Pep Guardiola compte toujours sur Claudio Bravo, évidemment.31 ans et toutes ses dents. Mario Gómez prolonge d’une saison à Wolfsburg. En même temps, l’Allemand méritait bien ça après avoir sauvé les Loups de la relégation en barrages.Michael Preetz a l’air d’avoir un sacré flair. «» , a lancé le directeur sportif du Herta Berlin au site BZ Berlin. On parle quand même d’un club qui va disputer la prochaine Ligue Europa.» . Selon, voilà le SMS envoyé par Antonio Conte à Diego Costa pour lui signifier de faire ses bagages. Dur.À la recherche d’un banc depuis plus d’un an, Willy Sagnol retourne au Bayern Munich, où il a joué entre 2000 et 2008. L’ancien coach des Girondins a été nommé adjoint de Carlo Ancelotti. Le Mister se dit «» . Doucement, Carlo !Le chouchou de Bollaert s’en va pour de bon. Mathias Autret file au Stade Brestois, son club formateur.La pépite des Young Boys de Berne, Denis Zakaria, s'est engagé avec le Borussia M'Gladbach jusqu'en 2022. Selon, le milieu de terrain suisse a coûté 10 millions d'euros. Quelle signature, en tout cas.Nice prépare son avenir avec deux milieux de terrain : Jean-Victor Makengo, 18 ans, en provenance du Stade Malherbe,et Adrien Tameze, 23 ans, de Valenciennes.Prêté cette saison au Borussia Dortmund par Anderlecht, Orel Mangala s'installe en Buli pour de bon en signant à Stuttgart.Le LOSC a levé l’option d’achat du milieu portugais Xeka, prêté depuis cet hiver par Braga.Le meilleur buteur de National, Umut Bozok, rejoint les Crocos du Nîmes Olympique. Le Franco-Turc avait planté dix-sept fois en 2016-17 avec Marseille-Consolat.