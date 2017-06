Un morne vendredi sur le marché des transferts

Après Nicollin hier, Simone Veil a rejoint le FC Paradis ce vendredi. Du coup, tout ce qu'il se passe dans ce bas monde paraît bien fade. Même avec un Zidane qui change de club.

La bonne affaire du jour

La signature stambouliote du jour

Le Jordi Cruyff du jour

Le coucou au fisc du jour

Le craquage de PEL du jour

Le chèque de promu du jour

Les infos pizza-canapé du jour

Merci Valou !!! — Marc-Aurèle Caillard (@CaillardM) 29 juin 2017

🔁 « Montrer qui je suis sur le terrain » . La cinquième recrue du #SDR est un jeune milieu relayeur à la relance ➡️ https://t.co/iMwL310M1F pic.twitter.com/aLqD6eTaqY — Stade de Reims (@StadeDeReims) 30 juin 2017

Les « c'est fait mais on s'en fout » du jour

[News] L'international espoir italien Federico Dimarco et le buteur brésilien Matheus Cunha s'engagent en Valais ! https://t.co/NkmSyviqt8 pic.twitter.com/6QhBRFLTs9 — FC Sion (@FCSion) 30 juin 2017

La course des rumeurs du jours

Par Eric Carpentier

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

De Bâle à Lisbonne via Rome : Seydou Doumbia s'en va régaler la chique des supporters du Sporting CP, si tout va bien. Après avoir rentré 21 pions en 34 matchs avec le FC Bâle, l'Ivoirien de 29 ans n'a pas été retenu par la Roma, qui l'a prêté avec option d'achat obligatoire –faire un crédit – au Sporting. En même temps, quatre millions de salaire annuel, faut les sortir. Vraiment, une maîtresse, ça casque moins.Et une nouvelle tête pour les Turcs. Après Gomis et Belhanda , Galatasaray se renforce derrière avec l'arrivée de Maicon en défense centrale, moyennant un chèque de sept millions d'euros. Un retour en Europe pour l'ex de Sao Paulo, qui trimballe dans sa besace une Ligue Europa 2011 avec Porto. Ça tombe bien, Gala lance sa saison européenne dans quinze jours, contre le terrible Östersunds FK.En revanche, les tours préliminaires de petite coupe d'Europe en plein mois de juillet, très peu pour Wesley. Plutôt que la Suède, Sneijder se verrait bien aller faire un tour en Ligurie, selon son agent : «» Mais les 33 printemps du Batave, et le salaire qui va avec, sont-ils le premier choix de la Samp' ?Enzo Zidane fait sa crise d'adolescence. À moins que ça ait à voir avec son niveau de jeu ? Toujours est-il que le fils de son daron, 22 ans, file à Alavès avec un contrat de trois ans à la clé. Un autre jeune homme à la filiation lourde à porter, avait fait le même move en 2000. On souhaite donc à Enzo d'attendre la finale de la Ligue Europa la saison prochaine.Ça s'affaire en Catalogne. Le Barca a décidé d'activer sa clause de rachat pour Gerard Delofeu et rapatrier l'Espagnol de 23 ans, moyennant douze millions d'euros. Vendu six millions il y a deux ans à Everton, l'homme pokémon pourrait repartir aussi sec, direction la Juve ou la Roma.Le temps des cerises. Hier, entre prime à la signature et salaires, Bournemouth mettait 23 millions sur trois saisons pour les 34 ans de Jermain Defoe. Aujourd'hui, c'est 23 millions d'un coup pour arracher Nathan Aké à Chelsea, qui lui avait déjà prêté le Néerlandais de 22 ans en première partie de saison dernière. Soit le plus gros transfert de l'histoire de l'AFC pour une devinette pas évidente à deviner. Ruud Gullit ?En Angleterre, quand on n'a pas d'argent, on a du pognon. Tout juste promu en Premier League, Huddersfield allonge sereinement neuf millions d'euros, plus deux de bonus, pour conserver définitivement Aaron May, 26 ans et 10 passes décisives la saison passées, en Championship. Avec ça, Guardiola va pouvoir acheter le coude droit d'un footballeur. Elle est pas belle, la vie ?Un empereur chez les Bretons ! Le bien-nommé Marc-Aurèle Caillard, 23 ans et 26 matchs de Ligue 2 avec Clermont dans les gants, rejoint Guingamp. Mais la grande nouvelle du jour, c'est surtout que le surnom de Germain, c'est Valou. Le petit loup ?Tout est possible dans le football. La preuve avec ce milieu défensif monégasque valorisé à moins de trente millions. Il s'agit de Tristan Muyumba, et il s'en va rejoindre, en prêt, ses coéquipiers Paul Nardi, Jonathan Mexique et Guévin Tormin en D2 belge, au Cercle de Bruges. Le recyclage, c'est le futur.Un retour par la grande porte. Formé avec Paul Pogba au Havre, transféré à la Juve à 17 ans, prêté cinq fois par l'Atalanta Bergame avant d'arriver au terme de son contrat, Prince-Désir Gouano débarque à Amiens. Où on lui souhaite de ne pas croiser trop de bobos égoïstes ou de catholiques pétainistes.En revanche, dans l'énième Venise du Nord, il rencontrera Madih Talal, milieu relayeur de son état. Le reste ? 19 ans, Angers, trois ans.Reims aime les lascars. Après avoir refourgué Antoine Conte et sa mise en examen au Beitar Jerusalem, le Stade récupère Mathieu Cafaro, licencié par Toulouse pour avoir joué au pistolet avec Odsonne Edouard. Il a vingt ans et pour le reste, il faut demander au CM de Reims, a priori viré de chez innocent.Mathieu Duhamel est un homme libre. Depuis le début de sa carrière et un peu plus encore aujourd'hui. Le Havre annonce en effet la résiliation du contrat de l'attaquant, avec un communiqué pour le moins lapidaire : «» Et l'amour alors ?Clermont, Dijon, Nancy, Osasuna, Dijon, Eupen : à 32 ans, Jordan Lotiès rappelle qu'il n'y a aucune limite d'âge pour partir en Erasmus. Une carte d'étudiant, et à vous les réductions dans tous les McDo d'Europe !L'AJA tient son nouveau numéro 9 ! Il s'agit de Pape Sané, 25 ans, treize matchs, trois titularisations et un but la saison dernière avec Caen, qui l'a gentiment prêté aux Bourguignons. Alors Francis Gillot, heureux ?Ça bouge à Châteauroux. Si, si, c'est possible. La preuve avec l'arrivée de Sidy Sarr, milieu de 21 ans, prêté par Courtrai. Le tout officialisé par un gros, gros Paint.Il s'est fait un nom à Nice, mais c'est en Allemagne qu'il continue l'aventure. Donis est vendu par la Juve au promu Stuttgart pour moins de quatre millions d'euros. Donis de Stuttgart ? Mouais, bof.Moins de deux millions l'espoir allemand de 19 ans, c'est louche. En tout cas, Wolfsburg les a alignés pour Felix Uduokhai, qui dità Munich 1860.L'Epagne en plein mois de juillet ? Très peu pour Pablo Insua, qui a décidé d'aller voir à Gelsenkirchen si l'air est plus frais. Lé défenseur de 23 ans jouait depuis deux ans à Leganés, mais c'est bien La Corogne qui vient de le vendre à Schalke 04.Je suis Allemand, j'ai vingt ans, je joue pour le Bayern Munich, je suis, je suis ? Gianluca Gaudino. Pour rendre la question plus accessible, le plus Italien des milieux allemands de vingt ans a signé pour un an au Chievo Verone.Edoardo Soleri, attaquant, 19 ans, AS Roma, va faire un tour en prêt à La Spezia. Bon choix, c'est joli les Cinque Terre.Sofyan Amrabat passe de Utrecht au Feyenoord pour cinq millions d'euros. Mais au fond, rien ne change vraiment pour lui : s'il fume plein de pétards, il va être toutDécidément, ça roule en Hollande. Vloet monte dans sa voiture et rejoint Breda depuis Eindhoven. Normalement, il y restera trois ans.Le doublé pour le FC Sion ; un buteur brésilien, Matheus Cunha, 21 ans, venu d'Estoril, et Federico Dimarco, 19 ans, latéral gauche de l'Inter. On mise sur la bonne pioche.4,5 millions le latéral gauche de 19 ans : c'est ce qu'a mis la famille Pozzo pour rapatrier Giuseppe Pezzella à l'Udinese. Une proposition que Palerme ne pouvait pas refuser.Le plan semblait parfait : passer du FCM Garges 95 en U17 DHR à l'Inter Milan, ça sentait la bonne idée. Trois ans plus tard, le Français Andrew Gravillon signe à Benedetto, tout juste promu en Serie A.Enzo Sauvage, autre Français, 17 ans, vient de signer son premier contrat professionnel avec Wolverhampton. Probablement pour s'éloigner de ses parents et de leurs idées de prénom à la con.L'effet? Hugo Rodriguez, 26 ans, a décidé de « mettre entre parenthèses sa carrière » pour « se lancer dans de nouveaux projets » . Comme ouvrir un kebab ?Motta rien du tout ? Selon, fatigué des changements intervenus entre promesse orale et contrat écrit, Thiago Motta devrait «» quitter le PSG, citant son agent. Marcelo Motta.toujours, Sao Paulo et Lille se seraient mis d'accord pour un transfert de Thiago Mendes autour de neuf millions d'euros. Marcelo Mendes.. D'après le, Franck de Boer, à moins que ce soit Ronald , voudrait Robin Van Persie avec lui, à Crystal Palace.Juninho se rapproche de l'OL ? Il n'y a plus qu'à faire revenir Vercoutre, et on reprend les séances de coups francs comme au bon vieux temps. Comment ça, vous n'avez pas lu l'énorme interview de Rémy dans le dernier So Foot