Un Ulreich décisif fait gagner le Bayern à Stuttgart

JB

Homme providentiel.Cet après-midi à Stuttgart , le Bayern a bouclé sa première partie d'exercice sur un succès étriqué, grâce à une entrée décisive de Thomas Müller , buteur dans le dernier quart d'heure, mais surtout à un penalty arrêté par Sven Ulreich à la dernière minute. Le troisième succès consécutif sur la plus petite des marges pour le FC Hollywood.Après une heure et quart sans forcer et sans marquer, les visiteurs trouvent la faille sur une action orchestrée par Kingsley Coman , titulaire et qui sert l'entrant Thomas Müller , dont l'enchaînement est chirurgical (1-0, 79).Et le VFB, qui joue sa peau dans l'élite, va manquer le coche dans les dernier instants. Après plusieurs contres incroyablement vendangés par les hommes de Jupp Heynckes et un double sauvetage de Zieler, Süle fait faute dans les seize mètres et, suite à l'intervention de la VAR, l'arbitre désigne le point de pénalty. Akolo se présente devant le remplaçant de Manuel Neuer , justement formé à Stuttgart . En costaud, celui-ci se couche bien et repousse la tentative du joueur de Stuttgart.Le FCB passera les fêtes avec onze unités d'avance sur Schalke, tenu en échec à Francfort.: Pavard, Badstuber, Baumgartl, Beck (Brekalo 81), Ascacibar, Gentner, Aogo (Asano 81), Ozcan, Akolo, Terodde (Kaminsky 48). Entraineur : Hugo Wolf.: Ulreich, Kimmich, Boateng (cap.), Hummels (Süle 69), Rafinha , Martínez, Rodriguez, Tolisso (Müller 65), Vidal, Coman (Alaba 84), Lewandowski. Entraineur : Jupp Heynckes