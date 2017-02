Un triplé en 24 minutes pour Moussa Dembélé

382

L'Écosse deviendrait-elle trop petite pour son talent ?Remplaçant au début de la rencontre de ce dimanche à St-Johnstone, Moussa Dembélé n'a pas pour autant négligé son rendement pour son retour de blessure. Lancé à la 58minute de jeu par Brendan Rodgers, l'attaquant français n'a attendu que trois minutes pour transformer un penalty et permettre au Celtic de revenir au score (2-2, 61).Quatorze minutes plus tard, il remet le couvert avec une belle frappe à l'entrée de la surface qui trompe Alexander Clark (3-2).Rebelote à la 85pour compléter un fabuleux triplé réalisé en 24 minutes. Trois frappes et trois buts qui offrent au Celtic une belle victoire 5 buts à 2 et une belle marge de 27 points d'avance au classement.Alors que son club avait repoussé les avances de Chelsea en janvier, ce n'est certainement pas comme ça que le joueur de vingt ans va refroidir les intérêts des grands clubs européens.