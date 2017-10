Un titre et un envahissement de terrain pour Malmö

MALMÖ FF CHAMPION DE SUÈDE ! pic.twitter.com/V2qQR56gOV — Nordisk Football (@NordiskFootball) 16 octobre 2017

LG

Zlatan Ibrahimović est un homme heureux. Le Malmö FF , le club avec lequel il a fait ses débuts chez les pros en Suède , a obtenu lundi le 20titre de champion de son histoire.Avec soixante points dans sa besace en 27 journées (sur 30), Malmö s'est assuré d'une nouvelle couronne en en plantant trois à Norrköping (1-3).Probablement soulagés de voir leur sort de champions se dessiner, les supporters desont décidé d'envahir la pelouse avant même la fin du match.Histoire que la fête soit complète, les fans ont été invités par les forces de l'ordre à attendre patiemment quelques poignées de secondes, non sans avoir cramé quelques fumigènes et torches marines.On se réchauffe comme on peut en Suède